Kultúra

A Festetics-kastélyt ábrázoló nulla eurós bankjegyeket nyomtatnak

A keszthelyi Festetics-kastélyt ábrázolja majd az új nulla eurós bankjegy, amelyet februártól lehet megvásárolni.



Fókás Andor Zalán rendezvényszervező az MTI-nek elmondta, hogy a keszthelyi műemléképület Magyarország egyik leglátogatottabb kastélya. A nyári szezonban rekordot döntöttek: augusztusban 71 ezer látogatót fogadtak.



Varga Diana, az Euro Souvenir program munkatársa hozzátette, hogy a projekt a turizmus támogatására jött létre. Magyarországon az első Euro Souvenir - mely a lillafüredi Hunguest Hotel Palotát ábrázolja - október elején jelent meg. Ősszel a Magyarország főbb nevezetességeit bemutató Visit Hungary bankjegyeket is kinyomtatták, amelyeken Győr, Pécs, Debrecen, Szeged, Budapest, Eger és Hollókő látképét jelenítik meg. A Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulója alkalmából négy ország - Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia - együttműködésével adtak ki nulla eurós bankjegyeket - emlékeztetett Varga Diana.



A következő esztendőben Benyovszky Móricot ábrázoló 0 eurós bankjegyet adnak ki, a híres utazó Magyarország, Szlovákia és Lengyelország történelmében is jelentős szerepe játszott - jelezte.



Összegzésként elmonda, a projekt célja az idegenforgalom támogatása, a kulturális és történelmi emlékek népszerűsítése Európa országaiban, valamint Európa kulturális örökségének megőrzése. Szeretnék, ha minél több magyar nevezetesség és turisztikai helyszín bekapcsolódna a programba.



A 0 eurós bankjegyek kibocsátásának koncepciója Franciaországból származik. Az emlékpénz 2015-ben, az Európai Központi Bank engedélyével, a Francia Nemzeti Bankkal együttműködésben jött létre.



Az Euro Souvenir ma már Európa 27 országában megtalálható.



A nulla eurós bankjegy a valódi Euro előállításához használt, 100 százalék pamutpapírból készül. Ugyanazokat a biztonsági elemeket - köztük a vízjel, a mikroírás, az illeszkedőjel, a hologramfólia, az UV-biztonsági elemek, a vakjel, a sorozatszám - tartalmazza, amelyeket a hagyományos Euro.



Az Euro Souvenir a gyűjtők és a turisták számára is értékes ajándéktárgy, melynek ára az idő múlásával emelkedni fog: az egyes kiadások alacsonyabb sorozatszámú példányai akár száz százalékkal is növelhetik értéküket. Külföldön gyakori példa, hogy a gyűjtők egymás között egyes darabokat akár 200 euróért értékesítenek, míg az 1500 forintos (darabonkénti) eladási ár szigorúan őrzött - fejtette ki Varga Diana.