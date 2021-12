Híresség

Hatalmas a boldogság: 75 évesen megnősül Dévényi Tibor

Nősülni készül Dévényi Tibor - számolt be a Blikk. A portál arról ír, a jövőre 75. születésnapját ünneplő lemezlovas már tizenhárom éve él együtt kedvesével, a világjárvány azonban most arra sarkallja, tegye hivatalossá kapcsolatukat.



A pandémia azonban meg is nehezíti az esküvő szervezését, Dévényi Tibor és kedvese ezért még nem tűzték ki a pontos napot.



"Jövőre 75 éves leszek, ilyenkor az ember már nem tervezget előre, én magam is kipipáltam már mindent a bakancslistámon. De be kell vallanom, ebben a zavaros világban jó, ha van az ember mellett valaki, mint mellettem Bea. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy azt kell elvenni feleségül, aki az utolsó pohár vizet hozza oda nekem. Ezt elmeséltem Beácskámnak, erre rögtön csillogó szemmel megkérdezte, Tibikém, nem vagy szomjas?" - mesélte nevetve Dévényi, hozzátéve, hogy az "ő korában" már ne számítsanak nagy lakodalomra.



"Irány az anyakönyvvezető irodája kettesben, aztán az onnan hazafelé vezető út egyben a nászutunk is lehet" - viccelődött.



Az elmúlt években a DJ-nek is több barátjától el kellett köszönnie, ami miatt újraértékelte az életében lévő dolgokat. Saját esküvője mellett azonban szeretné, ha végre fiai is családot alapítanának: "Szívesen csinálnék bulit a fiam esküvőjén, de még jobban vágyom arra, hogy nagypapa legyek" - árulta el.