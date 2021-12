Gyász

Elhunyt Joan Didion író és forgatókönyvíró, az amerikai kultúra krónikása

Elhunyt Joan Didion író és forgatókönyvíró - jelentette be csütörtökön az alkotó kiadója, a Penguin Random House New Yorkban. A 87 éves írónő a Parkinson-kór komplikációiban hunyt el.



"Didion az egyik legélesebb nyelvű írója és legokosabb megfigyelője volt az országnak. Regényeit, kommentárjait és memoárját számos díjjal ismerték el, s ma már modern klasszikusokként tartják számon őket"- fogalmazott közleményében a kiadó.



Didion sztárszerzője volt az amerikai irodalomnak, illetve az egész amerikai kultúrának. Író, újságíró, forgatókönyvíró, esszéista volt. Kíméletlenül és aprólékosan ábrázolta az amerikai politikát és kultúrát, a hippik korszakától az elnökválasztási kampányokig, Patty Hearst elrablásáig.



A kaliforniai Sacramentóban született, de évtizedeken keresztül Los Angelesben élt férjével, a 2003-ban elhunyt John Gregory Dunne íróval és forgatókönyvíróval együtt. Hollywood ismert forgatókönyvírói voltak. Ketten írták például az "A hírek szerelmesei" című film forgatókönyvét. A film főszereplője és rendezője Robert Redford volt.



Joan Didiont többször emlegették az irodalmi Nobel-díj várományosaként. Az utóbbi évek egyik legnagyobb könyvsikere személyes gyászához kapcsolódik: 2003-ban, férje váratlan halála után írta meg a magyarul is megjelent, A mágikus gondolatok éve című művét, amelyet amerikai nemzeti könyvdíjjal tüntettek ki. Két esztendővel később a lánya hunyt el, gyászát és fájdalmát újabb könyvben élte meg.



Haláláig New York városában élt. Sokat írt: novellákat, regényeket, cikkeket, kommentárokat. Az első amerikai méltatások - köztük az amerikai közszolgálati rádió - kiemelik nyelvezetét, stílusát, amelyet példaként állítanak az ifjabb nemzedékek elé.