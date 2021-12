Szavazzon!

Melyik faj legyen az év hala 2022-ben?

A Magyar Haltani Társaság folytatva a hagyományokat, a 2022-es évre is meghirdeti AZ ÉV HALA választást. A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltak, közülük a nyertes természetesen az lesz, amelyik a társaság tagjaitól, és minden, határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat szerető érdeklődőtől a legtöbb szavazatot kapja 2021. december 31. déli 12 óráig.



A jelölési elveknek megfelelően mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is. A fajok jellegzetességeiről, természeti értékéről, élőhelyi igényeiről és elterjedéséről a ezen a linken tájékozódhatnak, illetve rövid is ezen az oldalon a képek alatt olvasható:



1. Bodorka (Rutilus rutilus)



2. Bagolykeszeg (Ballerus sapa)



3. Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)