Penélope Cruz színészi pályafutását ünnepelték a MoMÁ-ban

A spanyol színésznő a ceremónián felidézte, hogy akkor fedezte fel magának a filmművészetet, amikor gyermekkorában szomszédságukban - Madrid külvárosában - egy Betamax nevű videokazetta-kölcsönző nyílt.

Penélope Cruz színészi pályafutását ünnepelték kedden a New York-i Modern Művészetek Múzeumának (MoMA) éves jótékonysági adománygyűjtő estjén.



A spanyol színésznő a ceremónián felidézte, hogy akkor fedezte fel magának a filmművészetet, amikor gyermekkorában szomszédságukban - Madrid külvárosában - egy Betamax nevű videokazetta-kölcsönző nyílt. Onnan vette ki a spanyol filmrendező, Pedro Almodóvar összes filmjét.



"Néztem, nevettem, sírtam és tanultam" - mesélte a köszöntésen megjelent sztárok előtt. Hozzátette: most nem ünnepelhetnék a MoMÁ-ban, ha nem dolgozhatott volna olyan nagyszerű rendezőkkel, akik tanították, segítettek neki művészi és személyes fejlődésében.



"Mindannyiuknak köszönöm, különösen az én Pedrómnak" - idézte a filmcsillag beszédét az abcnews.go.com hírportál.



Tíz évvel ezelőtt a MoMA Almodóvart is hasonló elismerésben részesítette. A filmrendező hét alkotásában szerepelt Penélope Cruz. Legutóbb a Párhuzamos anyák című filmjében alakított főszerepet, amelyet karácsony napjától láthat a mozikban az amerikai közönség, és amely hétfőn két Golden Globe-jelölést is kapott.



Almodóvar videoüzenetben gratulált sztárjának. A színésznőt Anne Hathaway, Diane Kruger és Rebecca Hall is köszöntötte az estén, amelyen Ricky Martin, Rosalía spanyol énekesnő és Zac Posen divattervező is részt vett.



A MoMA filmes gáláját 2011 óta a Chanel szervezi. Cruz, aki az estén hosszú, nyitott hátú Chanel-ruhát viselt, 2018 óta a divatház nagykövete.



A jótékony célú gálán adományokat gyűjtenek a MoMA filmgyűjteményének gazdagítására. A kollekcióban már több mint 30 ezer film és másfél millió filmes kép szerepel.



Korábban mások mellett Martin Scorsese, Tom Hanks, Julianne Moore, Cate Blanchett, Quentin Tarantino és George Cloone is megkapta a MoMA elismerését.