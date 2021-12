Kultúra

Üzent az Omega a Gyöngyhajú lány szövegébe belebakizó Gáspár Lacinak

A 78 évesen elhunyt Kóbor Jánosra emlékeztek egy hétvégi tehetségkutató műsorban egyik leghíresebb dalával. 2021.12.15 07:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A zsűri tagjai a Gyöngyhajú lányra vonultak be a stúdióba, a refrént pedig Gáspár Laci énekelte. Ám a refrén második részénél a gyöngyhajú lány helyett zöld hajú lányt énekelt. A történtek miatt kellemetlenül érezte magát Laci, akit még az Omega menedzsere is felhívott.



"Az Omega menedzsere is felhívott, és mondta, hogy Laci, mi ezen nevettünk, és köszönik, megható volt. Olyan aranyos volt, tényleg, jó fejek voltak. Üzenték, hogy semmi gond"- idézi a life.hu Gáspár Laci egy rádiós interjúját.