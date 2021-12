Gyász

Steve Bronski lakástűzben lelte halálát

A zenész London szívében lévő lakásában a múlt héten kedden csaptak fel a lángok, halálhírét a banda egyik tagja, Jimmy Somerville közölte csütörtökön a Twitteren.



A 61 éves Steve Bronski halálának okát hivatalosan még nem erősítették meg, de Josephine Samuel, aki három évvel ezelőtti stroke-ja után gondozta Bronskit, elmondta, hogy a zenésznek a Berwick Streeten volt a lakása, ahol múlt kedden tűz ütött ki - írta a The Guardian.



Samuel hozzátette, hogy egy nappal a tűz előtt felkereste Bronskit a lakásán, és arról is beszélt, hogy a zenész a stroke következményei miatt nehezen tudott talpra állni, feltehetően a füst okozta a halálát.



A lakás bejárata előtt a banda rajongói üdvözlőlapokat, virágokat és fotókat helyeztek el.



A gospelénekes Samuel, aki 16 éve ismerte Bronskit, a The Guardiannek felidézte, hogy Bronski kedves, csöndes és szelíd ember volt, tehetséges zenész.



A házból, amelyhez a tűzoltók kedden kivonultak, az első emeletről egy férfit mentettek ki, aki a kórházba szállítás után meghalt, de a rendőrség, amely szerint nem történt bűncselekmény, nem árulta el a halott személyazonosságát.



A lakásból szálló füstöt a szomszéd házból egy irodai alkalmazott vette észre, ő riasztotta a tűzoltókat is, akik nagyon gyorsan a helyszínre értek.