Kultúra

Több mint 50 éves Skoda Octaviával bővült a Közlekedési Múzeum gyűjteménye

Több mint ötvenéves Skoda Octaviával bővült a Közlekedési Múzeum gyűjteménye, a jó állapotban lévő, 1959-ben gyártott, impozáns műtárgy az új Közlekedési Múzeum tárlatát fogja gazdagítani - olvasható a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A kormány májusban hagyta jóvá a Közlekedési Múzeum gyűjteményének gyarapítási és restaurálási programját, amelynek részeként most ezzel a gyönyörű járművel bővült a Közlekedési Múzeum gyűjteménye - idézi a közlemény Vitézy Dávidot, a Közlekedési Múzeum főigazgatóját.



A múlt héten egy korszakos Csepel D450-es teherautó érkezett a Közlekedési Múzeumhoz, nyáron pedig egy frissen restaurált Faros Ikarust mutattak be, amelyet a látogatók is megnézhettek az időszaki kiállításon - idézte fel Vitézy Dávid.



Az Octavia a Skoda nyolcadik bemutatott modellje volt, innen ered a neve. A jármű tipikus része volt a magyar utcaképnek az 1960-as, 1970-es években, ilyen autót birtokolni nagy presztízsnek számított a korszakban. A járművet mostani helyén, az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában, a leendő új Közlekedési Múzeumban tekinthetik majd meg a látogatók, a gyűjtemény régebbről ismert darabjaival együtt - áll az összegzésben.