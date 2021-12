Kultúra

Világtérképet tartalmazó 16. századik könyvek keltek el több százezer fontért Exeterben

Nagy nemzetközi érdeklődés kísérte azt az exeteri árverést, amelyen csütörtökön 365 ezer fontért (156 millió forintért) kelt el két 16. századi, világtérképet is tartalmazó könyv.



A Richard Hakluyt brit szerzőtől származó könyvekért eredetileg mindössze 3-5 ezer fontos (1,3-2,1 millió forintos) bevételt vártak. Az 1599-1600-ból származó, 40 centiméter széles és 45 centiméter hosszú, kihajtható világtérkép azonban külföldről is számos régikönyvgyűjtő érdeklődését is felkeltette.



A BBC News által megszólaltatott szakértő szerint a térkép azért számít különlegességnek, mert ezek a kihajtható térképek rendszerint hiányoznak az eladásra kínált könyvekből.



A Bearnes, Hampton és Littlewood aukcióján tucatnyi vásárló között folyt a licitharc.



A The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, made by Sea or Overland, to the remote and furthest distant quarters of the Earth (Az angol nemzet fő hajózásai, utazásai, forgalma és felfedezései a Föld távoli és legtávolabbi részeibe tengeren és százazföldön) című könyv egy Devonban élő család könyvtárából került az árverésre.