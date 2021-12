Gyász

Elhunyt Gulyás János filmrendező

Hetvenöt éves korában szombaton elhunyt Gulyás János Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. A hírt az MTI-vel közlő MMA arról is tájékoztatott, hogy Gulyás Jánost saját halottjának tekinti.



Gulyás János a magyar dokumentumfilm meghatározó alakja volt. A hatvanas évektől radikálisan megújuló műfajban számos jelentős alkotása tanította önismeretre, árnyalt gondolkodásra, bátor szembenézésre és megalkuvás nélküli számvetésre a nézőket. Ezek között is egyéni hangot ütöttek meg a szociografikus érzékenységű Gulyás testvérpár - Gulyás János és a nála két évvel idősebb, szintén filmrendező Gulyás Gyula - revelatív filmjei, a Vannak változások, a Ne sápadj! vagy a Törvénysértés nélkül.



A később, már egyénileg készített művek is a legfontosabb társadalmi kérdéseket feszegették. Forgatott filmet a kisiskolák bezárásáról, 2010 után két filmet is szentelt a devecseri (kolontári) iszapkatasztrófának.



A közéleti témák mellett az utóbbi évtizedben több művészeti filmet, portréfilmet is készített művészekről, például a Kő Pált bemutató Lujost (2013); operatőre volt az Ágh Istvánt bemutató portrénak.



Az MMA 100 magyar dokumentumfilm válogatásában több, Gulyás János által jegyzett alkotás is helyet kapott, az MMA Kiadónál 2017-ben jelent meg könyv munkásságáról Tóth Tibor Pál tollából A Gulyás testvérek címmel.



Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata az ősszel filmvetítéssel és beszélgetéssel köszöntötte a 75. születésnapját ünneplő akadémikust.