Gyász

Szívszorító: felesége kezét fogva halt meg Kóbor János

Közel egy hónapig harcolt a koronavírus-fertőzéssel Kóbor János, ám a szervezete végül feladta a harcot. Az Omega frontembere mélyaltatásban volt a kórházban, s nem is ébredt már fel, ám felesége, Deme Zsóka ott volt vele az utolsó percekben is.



"Szegény Mecky nem ébredt már fel, így a szerettei nem tudtak vele beszélni, nem köszönhettünk el tőle. A felesége, Zsóka rendszeresen járt be hozzá, hétfő reggel pedig szólhattak neki, hogy eljött az idő. Zsóka ott volt vele, fogta a kezét, amikor meghalt" - mondta el a Blikknek Trunkos András, az Omega menedzsere.



"A felesége, Zsóka rendszeresen járt be hozzá, hétfő reggel pedig szólhattak neki, hogy eljött az idő. Zsóka ott volt vele, fogta a kezét, amikor meghalt. Biztos vagyok benne, az, hogy a felesége mindennap bement hozzá, az a támogatás és szeretet, amit kapott, az tartotta őt eddig életben, amiatt tudott küzdeni, harcolni, ám a vírus legyőzte a szervezetét" - mondta megtörten a menedzser.



A rajongók, a zenésztársadalom és a család is gyászol. Kóbor kislánya, Léna még csak tizennégy éves, érthető, hogy összetört a tragédia miatt.