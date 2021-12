Kultúra

Rekordszámú karácsonyi film készült idén

2021.12.09 04:30 MTI

Rekordszámú, több mint 200 új karácsonyi mozifilm és televíziós produkció készült idén.



Az imdb.com nemzetközi filmes adatbázis szerint 2016-ban csupán ennek fele, 2011-ben pedig negyede született. A BBC hírportáljának cikke szerint ez jórész annak köszönhető, hogy a tévécsatornák és steramingszolgáltatók rájöttek: a karácsonyi produkciók sok nézőt ültetnek a készülékek elé.



A karácsonyi filmek mindig is népszerűek voltak, a Reszkessetek, betörők, az Igazából szerelem és Az élet csodaszép című klasszikusokat nem tudja megunni a közönség az ünnepek közeledtével.



A 2021-es rekord magyarázatához azonban az is hozzátartozik, hogy 2009-ben a Hallmark amerikai kábeltévécsatorna úgy döntött, hogy karácsonyra külön programot indít nézőinek. Az első karácsonyi visszaszámlálás alatt négy saját gyártású produkciót mutattak be, melyek rekordszámú nézőt vonzottak. Idén a visszaszámlálás még korábban, már október 22-én elkezdődött, és 42 új karácsonyi filmet tartalmaz.



A rivális Lifetime tévécsatorna is felvette a kesztyűt, és ebben az évben már 35 saját karácsonyi produkciót ajánl kínálatában a nézőknek.



A streamingszolgáltatók szintén komolyan veszik a kihívást: a Netflix tucatnyi saját filmet kínál karácsonyi választékában olyan sztárokkal, mint John Cleese, Kelsey Grammar és Brooke Shields.



Az imdb.com adatbázis csak a címükben a "karácsony" szót tartalmazó produkciókat számolta össze, de a karácsonyról szóló filmek ennél sokkal szélesebb mezőnyt takarnak. Az idei szezonban látható Keira Knightley főszereplésével a Silent Night című fekete komédia vagy a Boxing Day című film is, a produkciót jegyző író-rendező-színész Aml Ameen romantikus vígjátéka.