Kultúra

Deep Purple-klasszikusok Ian Paice-szel az A38 hajón

A legendás brit rockzenekar, a Deep Purple klasszikus dalait játssza el december 12-én az újbudai A38 hajón a Purpendicular zenekar, amelynek dobosa Ian Paice, a Deep Purple alapító tagja. 2021.12.02 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 1963 óta aktív, most 73 éves zenész a Deep Purple egyetlen állandó tagja, aki a kezdetektől a csapat dobosa. A turné többszöri halasztást követően érkezik Budapestre - közölte a szervező Livesounds szerdán az MTI-vel.



Ian Paice zenélt Gary Moore oldalán is, akárcsak a nyolcvanas években a Whitesnake korai lemezein. Ebben az időben ismerte meg Neil Murray basszusgitárost, aki szintén játszik a december 12-i koncerten.



Mint a közlemény kiemeli, a turné az ismét szigorodó korlátozások ellenére elindult, és a zenekar eltökélt a budapesti fellépés mellett, bár az ausztriai koncertet már le kellett mondani.



Ian Paice mellett Robby T. Walsh énekes (Joe Lynn Turner, Roger Glover), Muris Varajic gitáros (Mostar Sevdah), Christoph Kogler billentyűs (Billy Sheehan, Joe Lynn Turner) és Neil Murray basszusgitáros (ex-Whitesnake, ex-Black Sabbath, ex-Brian May zenekar) lép színpadra. A turnén tehát újra együtt játszik a Whitesnake 1979 és 1982 közötti időszakának ritmusszekciója, Ian Paice és Neil Murray.