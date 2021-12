Kultúra

Negyvenmilliárd forintos rekordadományt kapott a New York-i Metropolitan Múzeum

A pénzből megvalósítják a múzeum több mint egy évtizede dédelgetett álmát, a modern és a kortárs művészetnek szentelt kiállítóttermek bővítését és komplett felújítását. 2021.12.02 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Története legnagyobb, 125 millió dolláros (40 milliárd forint) adományát kapta a New York-i Metropolitan Museum egy kínai származású amerikai házaspártól.



A pénzből megvalósítják a múzeum több mint egy évtizede dédelgetett álmát, a modern és a kortárs művészetnek szentelt kiállítóttermek bővítését és komplett felújítását - jelentette be kedden a világhírű intézmény.



Oscar Tang befektető és felesége, Agnes Hsu-Tang adománya a legnagyobb a múzeum 150 éves történetében - közölte az igazgató, az osztrák Max Hollein.



"A kiállítótermek átalakítása lehetővé teszi a múzeum számára, hogy globális, mindent átfogó, bátor és meglepő perspektívából mutassa be a 20. és a 21. század művészetét" - mondta a direktor. Az új kiállítótermek a Tang-házaspár nevét fogják viselni.



Tang 1948-ban, 11 évesen menekült el Kínából a kommunisták elől és talált menedéket az Egyesült Államokban, ahol a Yale és a Harvard egyetemen végzett tanulmányai után a pénzügyi szektorban csinált karriert.



A 83 éves üzletember már harminc éve finanszíroz kiállításokat, beszerzéseket és felújításokat a múzeumban, ő az igazgatótanács első ázsiai származású tagja. Régész és művészettörténész felesége, a 16. századi Ming-dinasztia leszármazottja Barack Obama volt amerikai elnök és az UNESCO kulturális tanácsadója volt.