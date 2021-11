Kórházban az Omega énekese

'A legjobbakat, barátom, gyógyulj meg minél hamarabb!' - világhírű zenész üzent Kóbor Jánosnak

Majdnem két hete már, hogy kórházba került Kóbor János, az Omega frontembere. Állapotáról azóta is tart a hírzárlat. Mindössze annyit lehet tudni, hogy a SOTE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján kezelik. 2021.11.22 09:24 ma.hu

A Scorpions együttes frontembere, Klaus Meine most videóüzenetben kívánt mielőbbi jobbulást az énekesnek.



"Hallottam róla, hogy kórházba kerültél néhány napja koronavírus miatt. Gyors felépülést kívánok neked. A legjobbakat, barátom, gyógyulj meg minél hamarabb!" - idézi a legendás német dalszerzőt a Bors.



Mint a portál felidézi: az Omega és a Scorpions barátsága az 1970-es évek elején kezdődött, amikor a magyar együttes nyugat-európai koncertturnéján a német csapat volt a kísérőzenekar. Húsz évvel később, 1994-ben az Omega a Népstadionban lépett fel, ahol vendégszerepelt a Scorpions két tagja, Klaus Meine és Rudolf Schenker is, és Kóbor Jánossal közösen, magyarul énekelték el az Omega egyik leghíresebb dalát, a Fekete pillangót.



Egy évvel később, a Ruanda megsegítésére szervezett koncerten a Scorpions előadta a White Dove című számukat, ami a Gyöngyhajú lány angol átirata. A két együttes között azóta is töretlen a kapcsolat. 2014-ben a Hősök terén adott koncertet a Scorpions, ahol a berlini fal összeomlását követő német újraegyesítéskor született Wind of Change című daluk Kóbor János és Molnár György közreműködésével csendült fel.