Ünnep

Visszatérhetnek a szilveszterezők a Times Square-re

Tavaly a pandémia miatt a közönség nem lehetett ott a téren, hogy személyesen lássa az év fordulóját jelző üveggömb lepottyanását. 2021.11.18 00:30 MTI

Visszatérhetnek a koronavírus ellen beoltott vagy negatív teszttel rendelkező szilveszterezők a New York-i Times Square-re - így döntött a város polgármestere.



A BBC hírportáljának szerdai cikke felidézte, hogy tavaly a pandémia miatt a közönség nem lehetett ott a téren, hogy személyesen lássa az év fordulóját jelző üveggömb lepottyanását. A szilveszteri ünnepség és a pontban éjfélkor leeső híres üveggömb hagyományosan százezreket vonz a város szívében lévő térre.



"Végre visszatérhetünk. Csodálatos lesz, nagy öröm a városnak" - mondta Bill de Blasio polgármester, hozzátéve, hogy a rendezvény biztonságával kapcsolatban a New York-i egészségügyi hivatallal és rendőrséggel is konzultált.



A Times Square-re az ötéven felüliek csak fényképes igazolvánnyal és oltási igazolással léphetnek majd be. Az ötéven aluliak csak akkor vehetnek részt az ünnepségen, ha egy beoltott felnőtt kíséri őket. Az oltatlanoknak rendelkezniük kell negatív teszttel és kötelező lesz számukra a maszkviselés.



A Times Square-en 1904 óta rendezik meg a szilveszteri ünnepséget. A The New York Times ugyanis 1903-ban költözött a róla elnevezett térre, a kiadót vezető Adolph Ochsnak pedig a szokásos tűzijátékok helyett támadt az ötlete, hogy egy kivilágított, időjelző gömböt állíttat fel, amely az év utolsó percében lefelé kezd ereszkedni, és pontban az új év kezdetekor ér a tartóoszlop aljára.



Tavaly a járvány miatt csak néhány egészségügyi dolgozó lehetett ott a téren, a távolságtartásra is ügyelve.



Az Egyesült Államokban a járvány kezdete óta 2,1 millió koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel. A Covid-19-nek több mint 765 ezer halálos áldozata volt az országban a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.