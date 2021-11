Kultúra

Rekordáron, 34,9 millió dollárért kelt el egy Frida Kahlo-önarckép

Rekordáron, 34,9 millió dollárért (11 milliárd forint) kelt el Frida Kahlo mexikói festő egy önarcképe a Sotheby's New York-i aukcióján.



Soha ennyi pénzt aukción még nem fizettek latin-amerikai művész alkotásáért - írta a BBC hírportálja.



A korábbi csúcsot Diego Rivera tartotta, akinek évtizedeken át tartó, viharos kapcsolata volt Kahlóval. Rivera egy festménye 9,76 millió dollárért talált vevőre 2018-ban.



Kahlo (1907- 1954) alkotása, a Diego y yo (Diego és én) egyike a művész utolsó önarcképeinek. A képen magát könnyek közt ábrázolja, szemei fölé festette férje, Diego arcát.



"A legjelentősebb Kahlo-képek egyike, amelyek valaha árverésre kerültek" - írta a Sotheby's.



A vevő a The New York Times értesülése szerint Eduardo F. Cosantini, aki múzeumot alapított Argentínában.



A festményt utoljára 1,4 millióért árverezték el 1990-ben.



A 20. század egyik legnagyobb festőjének tartott Kahlót bensőséges, fájdalmat és elszigeteltséget sugárzó önarcképei tették híressé. Művein keresztül nyomon követhető gyötrelmes viszonya a testével: gyermekbénulás miatt jobb lába deformálódott, majd egy buszbalesetben szenvedett egész életére kiható sérüléseket.



Művészetével büszkén hirdette a mexikói őshonos népek kultúráját.