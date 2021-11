Kultúra

Peter Jackson eladja vizuális effektusokkal foglalkozó cégét

Az Oscar-díjas Peter Jackson eladja új-zélandi, vizuális effektusokkal foglalkozó cégét a videojáték-szoftvereket készítő Unitynek.



A Weta Digital Jackson A Gyűrűk Ura-trilógiájához és James Cameron Avatarjához is készített vizuális effektusokat. Az új-zélandi cégtől 1,6 milliárd dollárért (500 milliárd forintért) válik meg Jackson - számolt be róla a BBC News.



A Weta Digitalt megvásárló Unity technológiájával működik a Pokémon Go és a Call of Duty: Mobile is.



A két vállalat szerint az eladással "demokratizálják" a Weta különleges effektusait. Jackson közleményében ezt úgy magyarázta, hogy a Unity és a Weta Digital egyesülése révén "bármely művész, bármely iparágból, képes lehet felhasználni ezeket a rendkívül kreatív és erőteljes eszközöket".



A megállapodás értelmében a vállalatot feldarabolják, és technológiai eszközeit Weta Digital néven adják el a Unitynek. A vizuális effektusokkal foglalkozó üzletág WetaFX néven különálló cégként marad meg, amely várhatóan a Unity egyik legnagyobb ügyfele lesz.



A Weta a BBC-nek elmondta, hogy Jackson a cég digitális művészeivel együtt "Új-Zélandon marad, és továbbra is ott készít filmeket".



A BBC által megszólaltatott sydney-i filmkritikus, James Fletcher úgy vélte, hogy az üzlet előnyös lesz az alkotók, filmesek számára szerte a világon, hiszen a megállapodás révén elérhetővé válik ez a technológia.