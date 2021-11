Kultúra

Elhalasztották a Rogue Squadron című Star Wars-film forgatását

Elhalasztották Patty Jenkins Star Wars-filmjének, a Rogue Squadronnak jövőre tervezett forgatását - írta meg a The Hollywood Reporter.



A Rogue Squadron lett volna 2023-ban az első Star Wars-produkció a mozikban a 2019-es Skywalker kora után.



Jenkins egy évig dolgozott Matthew Robinsonnal forgatókönyvíróval a Squadron fejlesztésén, hogy 2022-ben elkezdődhesen a forgatás. Közben azonban kiderült, hogy a Wonder Woman rendezőjének jövőre nem lesz elég ideje a forgatásra egyéb kötelezettségei miatt. Ezért az a döntés született, hogy a Squadron forgatását elhalasztják, és Jenkins akkor tér vissza hozzá, ha befejezte a többi munkáját.



A halasztás konkrét okát nem nevezték meg, de Jenkins jelenleg a Wonder Woman 3. című Warner Bros.-produkción és a Paramount stúdió számára készülő Kleopátra-filmen is dolgozik.



A Disney filmstúdió 2020 decemberében jelentette be, hogy Patty Jenkins fogja rendezni a Rogue Squadront. Jenkis akkor elmondta, hogy vadászpilóta apja nyújt számára inspirációt a filmhez, és "a valaha készült legjobb vadászpilótás filmet akarja megcsinálni".



A Lucasfilm még nem közölte, hogy a Squadron helyett bemutatnak-e hamarabb egy másik, készülő Star Wars-produkciót, hiszen párhuzamosan több filmen dolgoznak.