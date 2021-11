Filmajánló

Várhatóan 2022 tavaszán mutatják be a Műanyag égbolt című magyar animációs sci-fit

Várhatóan 2022 tavaszán mutatják be a Műanyag égbolt című, disztópikus jövőben játszódó, egész estés, Budapesten játszódó animációs magyar sci-fit, amelynek gyártási fázisa utolsó szakaszába érkezett - közölték a film szervezői.



A Nagy-Britanniában végzett, a nemzetközi fesztiválokon többszörösen díjazott magyar rendezőpáros, Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta mintegy százfős nemzetközi csapattal több mint hat éve dolgozik a film előkészítésén és gyártásán.



Az egész estés animáció a rotoszkóp-technika modern változatával készül - olvasható a közleményben. Mint írják, a jeleneteket színészekkel vették fel, a gyártási folyamat során minden egyes képkocát átrajzolnak, a hátteret pedig 3D-ben animálják hozzá.



A napokban zajlott a Műanyag égbolt utószinkron felvétele a Mafilm Audio stúdiójában, ahol többek között a Katona József Színház színésze, Keresztes Tamás, valamint Szamosi Zsófia dialógusait rögzítették. A további szerepekben látható lesz Hegedűs D. Géza, Schell Judit, Znamenák István, Nagy Zsolt, Patkós Márton és Olasz Renátó.



"Mi a történethez mindig azt a vizualitást keressük, ami a leginkább beszippantja a nézőt. A technika, amit választottunk, a nagyjátékfilmekben megszokott színészi játékon alapul, amihez az animációs médiumot hívtuk segítségül, hogy az átrajzolt színészek és a disztópikus környezet egy izgalmas és egységes képi világban egyesüljön" - idézi a közlemény Szabó Saroltát és Bánóczki Tibort.

Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta előbb a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, majd a brit National Film and Television Schoolon és a Royal College of Arton szereztek végzettséget. Az egyetem után megalapították a Domestic Infelicity nevű alkotóműhelyt. A Műanyag égbolt lesz az első közös nagyjátékfilmjük, de korábban már olyan kritikailag sikeres animációs rövidfilmeket készítettek, mint a Les Conquérants, amely 2012-ben a Sundance Filmfesztivál New Frontier hivatalos versenyprogramjában szerepelt. A Leftover című animációs rövidfilmjüket több mint 40 fesztiválon mutatták be világszerte. Mindkét korábbi munkájuk szerepelt a César-díj shortlistjén.



A Műanyag égbolt 2,4 millió eurós (mintegy 872 millió forint) költségvetésből készül. A film megvalósulását támogatja a Nemzeti Filmintézet, a Szlovák Audiovizuális Alap, és hosszú idő óta ez az első közép-kelet-európai koprodukció, amely elnyerte az Európa Tanács Eurimages támogatását is.



Az alkotás dramaturgja Domonyi Rita, vágója Czakó Judit, a zenét Christopher White (Új-Zéland) komponálja. A film producerei Fülöp József és Sipos Orsolya (SALTO Film), Juraj Krasnohorsky (Artichoke) - áll az összegzésben.