Női szerző írja a James Bond-univerzum új regényeit

Kim Sherwood Bond-rajongó regényíró az első nő, akinek Ian Fleming örökösei engedélyezték, hogy új 007-es kalandokat írjon, noha ezekben maga az ügynök nem fog szerepelni. 2021.11.04 19:58 MTI

"Életem egyik nem múló szerelme James Bond, amióta először láttam Pierce Brosnant az Aranyszemben" - idézte a The Guardian online kiadása a 32 éves írót, aki három modern kaladrengény megírásáról kötött szerződést a HarperCollins kiadóval. A történetek James Bond világában játszódnak, azonban maga az eredeti 007-es nem jelenik meg bennük, feltehetően elkapták vagy már meg is ölték.



"Tizenévesként Fleminget választottam, amikor az irodalomtanárunk azt kérte, írjunk egy olyan íróról, akit csodálunk. Azóta álmodozom arról, hogy egyszer Bond-regényt írok" - mondta Sherwood, aki 2016-ban Testament című első regényével megnyerte a bathi regénydíjat, valamint a The Sunday Times irodalmi mellékletének szűkített listájára került, mint 2019 fiatal írója.



"Hálás vagyok a Fleming családnak ezért a csodálatos lehetőségért. Megtiszteltetés, hogy én leszek az első, aki kiterjesztheti a Bond-univerzumot, új életet adhat a régi kedvenceknek és friss karaktereket mutathat be" - magyarázta.



Connie Turner, az Ian Fleming Publications ügyvezetője szerint Sherwood a megfelelő író, akire a sorozatot bízhatták, amelynek első kötete a tervek szerint jövő szeptemberben jelenik meg. Korábban több szerző - Kingsley Amis, Sebastian Faulks and Anthony Horowitz - írt már Bond-regényt, ezekben azonban maga a 007-es is szerepelt.