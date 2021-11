Kultúra

Napóleon első feleségének két tiaráját árverezik el Londonban

Napóleon francia császár első feleségének, Joséphine Bonaparténak (1763-1814) tulajdonított két tiarát árvereznek el Londonban, miután az ékszerek másfél évszázadon át magánkézben voltak. A várakozások szerint az 1808 körül készült két ékszer együtt 500 ezer fontért (204 millió forintért) kelhet el a Sotheby's aukciósház árverésén.



A tiarákat a genfi Mandarin Oriental szállodában állítják ki november 9-ig. Az ékszereket eredeti párizsi bőrdobozaikban kínálják majd eladásra, az árverést december 7-én tartják Londonban.



Az egyik tiara aranyból készült kék lakkozott díszítésekkel és élénk vörös karneolmetszetekkel, amelyek között klasszikus portrék is láthatóak. A fejék mellé ékszerszettet is kínálnak hozzáillő fülbevalóval, övdísszel és fésűvel - olvasható a CNN hírportálján.



A másik szintén arany tiarán Zeusz, Dionüszosz, Medusa, Pán és Gaia görög istenek és mitológiai alakok achátba és jáspisba vésett portréi szerepelnek.



A londoni Victoria és Albert Múzeum szerint, ahol korábban kölcsönben volt az ékszer, "valószínűleg Napóleon húga, Caroline Murat ajándékozta" a tiarát a császárnénak.



Az első férje, Alexandre de Beauharnais vicomte és tábornok után a Joséphine de Beauharnais néven is ismert császárné alakja népszerűvé vált az elmúlt évtizedekben. Fennmaradtak Napóleonnak hozzá írt, szerelemtől és szenvedélytől átitatott levelei is. Joséphine emléke csábító, okos nőként őrződött meg, aki végül lemondott házasságáról, amikor nem tudtak örököst nemzeni a császárral.



Mindkét tiara egy-egy 19. századi ékszerkészlet része, melyeket a Napóleon uralkodása alatt virágzó neoklasszikus dizájn jellemez. A Sotheby's szerint az uralkodó a forradalom zavargásai után tudatosan idézte fel az ókori római hagyományokat, stílust és dizájnt, hogy uralmát egy ősi vérvonal uralkodásához hasonlítsa.