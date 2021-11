Kultúra

Tarantino a Ponyvaregény hét jelenetét adja el virtuálisan

Quentin Tarantino nem helyettesíthető tokenként (NFT) bocsátja árverése Ponyvaregény című filmklasszikusa hét eddig be nem mutatott jelenetét - számolt be róla a CNN online kiadása.



Az Oscar-díjas Tarantino "titkos NFT-ként" fogja árverésre bocsátani a jeleneteket, amelyek a Secret Networkre épülnek - egy blokkláncra, amely a magántulajdon védelmét garantálja.



A nem helyettesíthető tokenek piacának népszerűsége 2021 elején nőtt meg robbanásszerűen. Minden NFT-nek van saját blokkláncalapú digitális "pecsétje", amely az eredetiségét és tulajdonosát igazolja.



A nem helyettesíthető tokenként megvásárolható jelenetek mellé a vevők idézeteket is kapnak a Ponyvaregény eredeti, kézírásos forgatókönyvéből, továbbá Tarantino exkluzív kommentárja is jár hozzá. A rendező ebben a filmről és magáról árul el titkokat - ígéri a Secret Network.



Tarantino, aki 1994-ben a legjobb forgatókönyv Oscarját kapta meg a Ponyvaregényért, keddi közleményében úgy fogalmazott: nagyon örül, hogy felajánlhatja ezeket az exkluzív jeleneteket a rajongóknak.



A Ponyvaregény nem az első film, amely NFT-ként lép piacra: a VeVePartners és az MGM filmstúdió szeptemberben közölte, hogy az októberben bemutatott Nincs idő meghalni című James Bond-filmmel száll be a kereskedésbe.



Március közepén csaknem 70 millió dollárért (20,7 milliárd forint) kelt el egy digitális műalkotás a Christie's árverésén, amelyen az aukciósház először adott el egy fizikai mivoltában nem létező műtárgyat.