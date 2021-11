Kultúra

Monty Python-ikon Terry Gilliam előadását törölték "transzfób nézetek" miatt

Egy londoni színházat bíráltak, amiért "a csőcseléknek engedett", miután lemondta a Monty Python-sztár Terry Gilliam produkcióját - állítólag a transzneműek jogairól és a #MeToo mozgalomról alkotott nézetei miatti, amely a színház személyzetének tagjaiban váltott ki.



A 80 éves Gilliam jövőre társrendezője lett volna az "Into the Woods" című musicalnek az Old Vic színházban, de az előadást a múlt héten hirtelen törölték. Bár okot nem közöltek, a The Stage szórakoztatóipari hírportál arról számolt be, hogy május óta, amikor eredetileg bejelentették a produkciót, elégedetlenség volt a személyzet körében.



A személyzet aggodalmai nyilvánvalóan Gilliam korábbi, a sajtóban megjelent, transznemű kérdésekkel, faji kérdésekkel és a #MeToo mozgalommal kapcsolatos megjegyzései körül forogtak, amelyek egyesek szerint ellentétesek voltak a színház "kultúrájával és értékeivel".



Gilliam 2018-ban a BBC sokszínűségről szóló vitája során azt mondta, hogy "fekete leszbikusként" kellene azonosítania magát. A #MeToo mozgalmat is "boszorkányüldözésnek" nevezte, amely lehetővé tette, hogy "tisztességes embereket" bíróság elé rángassanak a "csőcselék-mentalitás" miatt, és "ambiciózus felnőttnek" nevezett néhány olyan hírességet, akit nemi erőszakkal vádoltak.



A közösségi médiában a felhasználók azonban támogatásukról biztosították Gilliamet, és sokan bírálták az Old Vic vezetőségét, mert hagyta, hogy a "csőcselék diktálja, ki elfogadható" és ki nem. Számos kommentelő a cenzúrához hasonlította a törlést - néhányan a Monty Python ikonikus jelenetei előtt tisztelegtek.



"Nem kezd ez az egész egy kicsit veszélyes lenni? Hamarosan senki sem fog véleményeket megosztani, mert fél, hogy tönkreteszik" - tweetelte Paul Andrew Williams brit filmrendező.



Néhányan azonban megvédték a színház döntését, rámutatva a "veszély" "teljesen aránytalan" szintjére Gilliam "show-műsorra való képtelensége" és a transz emberek mindennapi élete között. Mások az ő megjegyzéseire hivatkozva fejtették ki, hogy miért "nem szeretnének együtt dolgozni senkivel", aki ilyen nézeteket vall.