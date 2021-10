Kultúra

Verhetetlen páros címmel jelent meg kötet Bud Spencerről és Terence Hillről

A színészek emberi értékeit hangsúlyozó könyv példát mutat egy olyan korban, amelyben a szolidaritás és az erkölcsi értékek kiveszőben vannak. 2021.10.29 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megjelent Király Levente újságíró Bud Spencer és Terence Hill színészpárosnak emléket állító negyedik könyve, a Verhetetlen páros. A színészek emberi értékeit hangsúlyozó könyv példát mutat egy olyan korban, amelyben a szolidaritás és az erkölcsi értékek kiveszőben vannak - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Király Levente, az MTVA kiemelt szerkesztője a műsorban elmondta: a két színész filmjein nőtt fel, gyerekként közel állt hozzá Bud Spencer és Terence Hill. Először Piedone nyomában címmel filmet rendezett Bud Spencer életéről, majd könyvet írt róla, Zsugabubus címmel pedig Terence Hillről is életrajzi könyvvel jelentkezett.



Mint mondta, ezúttal másfajta kötetet alkotott, amelyben nem maguk a színészek beszélnek saját életükről, hanem egykori pályatársak, színésztársak, operatőrök, rendezők, segédrendezők, forgatókönyvírók, kaszkadőrök és a színészpáros dublőrei mesélik el a velük kapcsolatos személyes élményeiket.



Kiemelte: hat évtizeddel ezelőtt kezdődött Bud Spencer és Terence Hill közös filmes pályafutása, ebből az alkalomból hatvan egykori színészkolléga, rendező, operatőr és mások szólalnak meg és idézik fel a személyes emlékeiket, amelyek között komoly és szórakoztató történetek is megtalálhatók.



Mint elhangzott, a kötet a színészóriások emberi értékeit hangsúlyozza. A könyv célja a fiatalok pozitív irányba történő befolyásolása.



A szerző elmondta: a kötetben olyan történetek kaptak helyet, amelyekből kiderül, hogy Terence Hill és Bud Spencer nemcsak a filmekben állt a jók oldalára, kelt az elesettek védelmére, hanem a magánéletben is. Apró, színes történeteken keresztül igyekszem megszólítani a fiatalokat - mondta a szerző, kiemelve, hogy millók szeretik Európa-szerte Bud Spencert és Terence Hillt, így a fiatalokhoz is könnyebben elérhetnek történeteik, amelyeken keresztül kicsit jobbá válhat az ember.



Mint a szerző kiemelte, a kötetben olyan fotók találhatók meg, a pályatársak által készített fényképek, amelyekhez nem lehet máshol hozzájutni, fotóügynökségektől nem megvásárolhatók.



A Verhetetlen páros című könyvnek, amely valószínűleg a sorozat utolsó darabjaként jelenik meg, a bemutatója pénteken 17 órakor lesz a Blaha Lujza téren egy könyvesboltban - mondta a szerző.



Király Levente Kamera Hungária- és San Gennaro-díjas újságíró, rendező, szerkesztő. Dolgozott többek között az Ablak, az Évgyűrűk, a Napi Mozaik, a Nappali, a Híradó, a Múlt-kor, a Sorstársak, a Jelfogó, a Jónak lenni jó szerkesztőségében, de tudományos, kulturális és sportműsorokban is kipróbálta magát. Találkozott Arnold Schwarzeneggerrel, interjút készített Bud Spencerrel, Terence Hill-lel, Jean-Paul Belmondóval és Claudia Cardinaléval is.