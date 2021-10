Haláleset

Alec Baldwin fegyvermestere nem először hibázott

A fegyverfelelős, aki Alec Baldwin 'Rozsda' című filmjének forgatásán a kellékfegyvereket készítette elő, állítólag egy korábbi forgatáson nem éppen biztonságosan végezte a munkáját, többek között egy gyerekszínésznőnek is átadott egy ellenőrizetlen fegyvert.



A 24 éves Hannah Gutierrez-Reed a második produkcióján dolgozott vezető fegyvermestereként, amikor a színész és producer Baldwin véletlenül lelőtte a film operatőrét, Halyna Hutchinst, és megsebesítette Joel Souza rendezőt. Később kiderült, hogy Baldwint a rendezőasszisztense biztosította arról, hogy a fegyver "hideg", vagyis biztonságosan használható, pillanatokkal azelőtt, hogy meghúzta volna az elsütőbilentyűt.



Egy új jelentés szerint a forgatáson a kellékes lőfegyverekért felelős fiatal nő ugyan egy híres hollywoodi kellékes mester lánya, de szakmai előélete nem feddhetetlen.



"Kicsit hanyagul bánt a fegyverekkel, néha-néha hadonászott vele" - mondta a Daily Beastnek egy forrás, aki Gutierrez-Reeddel dolgozott együtt a hamarosan megjelenő Nicolas Cage-film, a 'The Old Way' forgatásán. "Volt néhány alkalom, amikor töltötte a vaktöltényeket, és ezt olyan módon tette, amit nem tartottunk biztonságosnak".



Egy másik meg nem nevezett stábtag szerint a 'The Old Way' forgatásán a korábbi filmjeihez képest lényegesen kevesebb figyelmet fordítottak a fegyvervédelemre.



A legriasztóbb incidens, amelyet mindkét forrás megemlített, akkor történt, amikor Gutierrez-Reed állítólag egy nem megfelelően ellenőrzött fegyvert adott át a 11 éves Ryan Kiera Armstrong gyerekszínésznőnek.



"Újratöltötte a fegyvert a földön, ahol kavicsok és egyéb dolgok voltak. Nem láttuk, hogy ellenőrizte volna, nem tudtuk, hogy került-e valami a csőbe vagy sem" - állította egy másik forrás.



A forgatást rövid időre leállították, miután a "The Old Way" stábja követelte, hogy Gutierrez-Reed kétszer is ellenőrizze a fegyvert, hogy nem záródott-e el a cső.



A fiatal fegyvermester állítólag ugyanígy folytatta a munkát a 'Rozsda' forgatásán, mivel a csapat egy meg nem nevezett tagja azt mondta a Daily Beastnek, hogy a csütörtöki halálos lövöldözés előtt legalább két alkalommal fordult elő, hogy véletlenül elsült a fegyver a forgatáson. A forrás Gutierrez-Reedet "tapasztalatlannak és zöldfülűnek" jellemezte.



Jeffrey W. Crow kellékesmester azonban, aki Gutierrez-Reed felettese volt a "The Old Way"-ben, megvédte kollégáját, mondván, hogy "egy kivételesen fiatal, feltörekvő, nagyon lelkes és tehetséges fegyvermester" volt. "Nem volt sok tapasztalata, de a családi vonalából adódóan úgy gondolom, hogy kivételes, profi szakember" - mondta Crow az LA Timesnak. "Hannah-val dolgozva meglepett, hogy a tragédia az ő felügyelete alatt történt" - tette hozzá.

A Daily Beastnek nyilatkozó Rozsda stábjának tagjai szintén Dave Halls rendezőasszisztenst okolták a halálos incidensért. Azt mondták, az ő feladata lett volna ellenőrizni, hogy a fegyver alkalmas vagy veszélyes, de állítólag anélkül adta át a fegyvert Baldwinnak, hogy ellenőrizte volna.



"Már önmagában ennek az ellenőrzésnek meg kellett volna akadályoznia ezt az incidenst" - mutatott rá az egyik forrás.



"Neki kellene lennie az utolsó védelmi vonalunknak, és cserbenhagyott minket" - mondta Hallsról a stáb egy másik tagja. "Ő az utolsó ember, akinek meg kellett volna néznie azt a lőfegyvert".



A rendőrség jelenleg is vizsgálja a halálos balesetet, amely a Santa Fe melletti Bonanza Creek Ranchon történt. Egyelőre nem emeltek vádat.



A "Rozsda" forgatását a hírek szerint a film alacsony költségvetése és az állandó költségcsökkentő intézkedések miatt már a kezdetektől fogva különböző problémák gyötörték. A stáb állítólag panaszkodott a hosszú munkaidőre, az Albuquerque-ből a forgatásra való hosszú útra és a fizetésük késedelmére.



A rossz biztonsági előírások is aggodalomra adtak okot, egy forrás a LA Timesnak elmondta, hogy a produkció nem végzett semmilyen vizsgálatot, miután a kellékfegyver véletlenül elsült egy korábbi incidens során a forgatáson múlt szombaton. "Nem volt biztosíték arra, hogy ez nem történik meg újra. Csak kapkodtak, siettek, rohanni akartak" - mondta.