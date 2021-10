Gasztronómia

Megvan a Bocuse d'Or magyar győztese

Dalnoki Bence, a Michelin-csillagos Stand Étterem sous chefje és commis-ja (segédje), Nyikos Patrik nyerte a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny magyar döntőjét csütörtökön Budapesten, így ők képviselhetik az országot az európai döntőn, amelyet szintén a magyar fővárosban rendeznek meg jövő márciusban.



A Magyar Bocuse d'Or Akadémia közleménye szerint a döntőben négy szakács, Dalnoki Bence mellett Huszár Tibor, a nyírbátori Kakukk Étterem kreatív séfje, Kelemen Roland, a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Aqua-Sol séfje, a tavalyi hazai döntő második helyezettje és Adamek Balázs, a székesfehérvári Diófa Étterem konyhafőnöke mérte össze tudását.



A második helyen Kelemen Roland és Fodor Noel commis végzett, a harmadik Adamek Balázs és Kocsis Marcell commis lett.



A legjobb csapat díját szintén Dalnoki Bence és Nyikos Patrik kapta, és Dalnoki Bence nyerte el a médiazsűri különdíját is. A legjobb commis Fodor Noel lett.



A döntőn először adták át a Magyar Bocuse d'Or Akadémia életműdíját, amelyet Bíró Lajos séf vehetett át.



A Hungexpón megrendezett döntőn a versenyzőknek a megszokott módon két ételt kellett készíteniük, egy hal- és egy húsételt. A halétel kötelező alapanyaga a balatoni sudár ponty volt, amelyből éttermi stílusú tányért kellett készíteni. A haltányér kötelező eleme volt a bezdáni pirospaprika is.



A hústéma kötelező alapanyaga a mangalica volt, amelynek bármely részét felhasználhatták. További kötelező elem volt a tarja és a nyelv is. A hústémában legalább három különböző köretnek és legalább egy mártásnak kellett szerepelnie. A csapatok reggel egy meglepetés alapanyagot is kaptak, a snidlinget.



Dalnoki Bence a Michelin-csillagos Stand Étterem sous chefje, aki tanulóéveit rögtön Szulló Szabina és Széll Tamás csapatában kezdte meg, saját szavaival élve: mindent tőlük tanult. Bocuse d'Or versenyen még nem indult, de 2019-ben ő képviselte Magyarországot a Calgaryban megrendezett Chaîne des Rôtisseurs versenyen - írták róla az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A csütörtöki megmérettetésen a kóstolózsűri tagja volt Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke, Bíró Lajos, Erdei János, Tiago Sabarigo, Rácz Jenő, Sárközi Ákos, Barna Ádám és Jahni László. A konyhai zsűriben Széll Tamás, Lutz Lajos, Vajna Tamás, Nyíri Szása, Segal Viktor és Harmath Csaba kapott helyet.