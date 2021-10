Kultúra

A Gipsy Kings előtt tiszteleg egy új supergroup

A Gipsy Kings előtt tiszteleg egy új supergroup

A Rostás Mihály Mazsi (Romengo) vezette supergroup november 24-én debütál a MoMKult-ban. 2021.10.18

"Minden a gyerekkoromhoz vezethető vissza. 1991 táján egy videón láttam a Gipsy Kings egyik koncertjét, és lenyűgözött, hogyan gitároztak. A zsebpénzemből vettem egy négyfejes videólejátszót, csak azért, hogy le tudjam lassítani a felvételt, így tanultam meg a rumba zene gitártechnikáját" - mesélte Rostás Mihály Mazsi az MTI-nek.



A gitáros-énekes, aki a magyarországi oláh cigány zene terén több együttessel/projekttel (Romengo, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok, Romanimo-Duó, Lakatos Mónika FolkTrió) is nemzetközi ismertséget szerzett, elmondta: régi álmát, a Gipsy Kings flamencós, salsás, popos világát idéző zenekart barátai és rokonai segítségével valósította meg. Egyik fő harcostársa a megvalósításban unokatestvére, az East Gipsy Bandben játszó Balogh Guszti (ének, gitár) volt.



"Nincs arról szó, hogy gyökeresen mást akarnánk csinálni, mint eddig. De most vagyok 40 éves, és minden összeállt ahhoz, hogy egy minőségi rumbaprodukciót tíz gitárral színpadra állítsunk. A zenekar nevében kétszer szereplő mó annyit jelent lovári nyelven, hogy te, és akkor is használjuk, hogyha valamit külön szeretnénk nyomatékosítani" - fejtette ki a zenész.



A MazsiMÓ GipsyMÓ Rumba Catalanában Rostás Mihály Mazsi és Balogh Guszti mellett Vidák Róbert, Lakatos Róbert, Rostás Zoltán, Kovács A. Máté, Balogh Noé, Petz Bálint és Alex Torres Aleksandar Toresovic gitározik és énekel, Bordás Péter basszusgitáron, Csipkés Sándor billentyűs hangszereken, Mogyoró Kornél ütőhangszereken játszik, Molnár Mátyás pedig dobol.



"A flamencós, latinos zene a Romengo világába is beszivárgott, második lemezünkön, a Nagyecsed-Budapest című anyagon két spanyol zenész is közreműködött. 2018-ban egyébként a GetCloser szervezésében volt szerencsénk a Romengóval a Gipsy Kings előtt fellépni Budapesten, utána a zenekar nálunk vacsorázott" - idézte fel Rostás Mihály Mazsi.



A zenész és felesége, a Womex életműdíjával tavaly kitüntetett Lakatos Mónika énekesnő október végén ott lesz az idei világzenei expón Portóban, ahol saját standjukon népszerűsítik négy projektjüket.



A MazsiMÓ GipsyMÓ Rumba Catalana a tagok korábbi szerzeményeinek áthangszerelt változatait, Gipsy Kings-slágereket és más feldolgozásokat is játszani fog november 24-én a MoMKultban. Rostás Mihály elmondta: egy éven belül lemezt szeretnének kiadni. Az első klip, a vegyesen lovári és spanyol nyelvű Ale MazsiMÓ pénteken debütált a YouTube-on.



A Romengo december 6-án mutatja be Folk utca című új lemezét a Hagyományok Házában.