Kultúra

Rekordnézettséggel indult a Netflix új dél-koreai sorozata

Rekordnézettséget ért el a Nyerd meg az életed (Squid Game) című új dél-koreai Netflix-sorozat bemutatása első hónapjában - számolt be róla a deadline.com ágazati portál.



A széria 111 milliós nézőszámával megelőzte a steramingszolgáltató korábbi csúcstartó sorozatát, A Bridgerton családot, és ezzel a Netflix eddigi műsorai közül a legjobb indulást produkálta.



A streamingszolgáltató honlapja szerint a sorozat arról szól, hogy több száz nincstelen játékos fogad el egy különös meghívást, hogy gyerekeknek való játékokban mérjék össze a tudásukat. A játék tétje csábító, de halálos veszedelem is vár rájuk.



A Bridgeton családot a tavaly karácsonyi debütálását követő hónapban 82 millió előfizető háztartásában nézték meg. A Netflix megtekintésnek számolja ha valaki legalább 2 percet néz egy sorozat bármelyik epizódjából.



A Nyerd meg az életed című disztópikus dél-koreai akciódráma jól példázza, hogy a Netflix egyre nagyobb hangsúlyt fektet a globális műsortervezésre, arra, hogy a világ különböző régióiból származó produkciókat világszerte műsorra tűzze. A Nyerd meg az életed szeptemberi debütálása után 90 országban gyorsan az első helyre került, amihez hozzájárult, hogy a Netflix több mint 30 nyelven feliratozta és szinkronizálta a filmet. A határok átlépésével a sorozat A nagy pénzrablás, a Sötétség és a Lupin nyomába lépett, csak sokkal szélesebb körű forgalmazással - mutatott rá a deadline.com.



A Netflix 2012-ben mutatta be első saját készítésű műsorát, és négy évvel később kezdte meg a globális terjeszkedést. Ma már több mint 200 országban működik, és 209 millió előfizetője van. A Nyerd meg az életed kiemelkedő nézettségi adatainak közzétételére egy héttel az előtt került sor, hogy a vállalat beszámol a harmadik negyedéves pénzügyi eredményeiről.