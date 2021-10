Kultúra

Akár egy milliárdnál is többet ér a gonoszt elűző szemüveg

Sotheby's

Gyémántokkal és smaragddal díszített, különleges szemüveget árvereznek el október végén Londonban - adta hírül a BBC News.



Az egykori észak-indiai Mogul Birodalom korából származó, gyémántlencséjű szemüveg a Sotheby's aukciós ház előzetes becslése szerint akár 1,5-2,5 millió fontos (637 millió-egymilliárd forintos) áron is elkelhet. Az aukció előtt Hongkongban és Londonban is kiállítják az ékszert.



Homályba vész, hogy kinek a megrendelésére készítették a szemüvegkeretet, de a szakértők szerint feltehetően a Mogul dinasztiáé volt, amely a 16. és 17. században uralkodott a szubkontinensen, és amely gazdag művészeti és építészeti kultúrát hagyott hátra.



A Sotheby's közleménye szerint a gyémántokat és a smaragdokat a szemüveg elkészítéséhez csiszolták. A drágakövek minősége és tisztasága rendkívüli, az ilyen méretű kövek nyilván az uralkodó kincstárába tartoztak - tették hozzá.



A gyémántlencséket feltehetően a dél-indiai Golconda bányáiból származó gyémántból csiszolták. A könnycsepp alakú smaragdokat pedig egy természetes kolumbiai smaragdból. A lencséket valamikor 1890 körül illesztették be a mogulok idején készült szemüvegkeretbe az aukciósház szakemberei szerint.



"Míg a közönséges lencsék csupán a látás javítására szolgálnak, ezek a lencsék a spirituális megvilágosodásban segítettek: a gyémántról ugyanis úgy gondolták, hogy megvilágosít, a smaragdról pedig azt, hogy csodálatos gyógyító és a gonoszt elhárító erővel rendelkezik" - olvasható a Sotheby's közleményében.



Az aukciósház felidézte, hogy Idősebb Plinius a Természetrajz című munkájában megemlítette, hogy az ókori római császár, Nero egy értékes zöld kövön keresztül figyelte a gladiátorversenyeket, ami arra utal, hogy az első szemüvegek egyikét számára készíthették.