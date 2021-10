Kultúra

Berlinale - A szervezők klasszikus filmfesztivált akarnak rendezni februárban

A szervezésnél a vendégek és a fesztiválon dolgozók egészsége lesz a középpontban, a higiéniai intézkedésekkel mindenki számára lehetővé teszik majd a biztonságos részvételt. 2021.10.08 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Február 10. és 20. között rendezik meg jövőre a 72. Berlini Nemzetközi Filmfesztivált (Berlinale) - közölték a szervezők, akik ismét jelenléti fesztiválra készülnek.



"Nagyon örülünk, hogy visszahozhatjuk a fesztivált a mozivászonra februárban: a rendezvénynek sokoldalú programja lesz, vörösszőnyeggel, sztárokkal és a csodálatos berlini közönséggel" - idézte Mariette Rissenbeek és Carlo Chatrian igazgatókat a fesztivál honlapja.



"Az elmúlt hónapok tapasztalatai megmutatták, hogy a jelenléti rendezvényeket biztonságosan és sikeresen meg lehet tartani, és azt is, hogy mennyire fontos egy ilyen rendezvény a párbeszéd és a találkozók számára" - tették hozzá.



Hangsúlyozták, hogy a szervezésnél a vendégek és a fesztiválon dolgozók egészsége lesz a középpontban, a higiéniai intézkedésekkel mindenki számára lehetővé teszik majd a biztonságos részvételt. Az intézkedéseket részletesen novemberben fogják nyilvánosságra hozni.



A fesztivál központi helyszíne ismét a Berlinale-palota lesz a Potsdamer Platzon, de a német főváros mozijaiban is tartanak majd vetítéseket. A filmprogram nagyjából hasonló lesz, mint koronavírus-járvány előtti időszak utolsó jelenléti fesztiválján 2020 februárjában volt - tették hozzá a szervezők.



A járvány miatt idén a hagyományos, év eleji időpontban csak a szakmai kísérőrendezvényeket tartották meg - online formában -, a szemlére beválogatott alkotásokat pedig egy ideiglenes streamingszolgáltatáson mutatták be a regisztrált filmes szakembereknek. A közönségnek nyáron tartottak vetítéseket: a Berlinale Summer Special című rendezvénysorozatban valamennyi szekció összes filmjét bemutatták júniusban.