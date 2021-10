Kultúra

Nagy Borbála alkotása nyerte a marosvásárhelyi 29. Alter-Native rövidfilmfesztivál fődíját

2021.10.03 17:33 MTI

A Berlinben élő Nagy Borbála Pannónia dicsérete című alkotása nyerte a marosvásárhelyi 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíját, amelyet az erdélyi város önkormányzata ajánlott fel - közölték vasárnap a szervezők.



A fődíjas film tavaly novemberben megnyerte a German Short Film Awardon a legjobb rövidfilmnek járó díjat.



Az erdélyi seregszemlén több alkotás is kitüntetésben részeszült. A diákzsűri elismerését, az Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman által felajánlott Töltőtoll-díjat egy francia rövidfilm, a Nathan Franck által rendezett Feddhetetlen című alkotás nyerte meg.



A zsűri különdíjában részesült a Buzási Gyopár által rendezett Az utolsó mese című magyar film. Szintén magyar alkotás kapta a Simó Sándor emlékdíjat, amelyet a legjobb diákfilmnek ítéltek oda. Ezt az elismerést Beleznai Márk Agapé című alkotása nyerte meg. A Maros megyei önkormányzat díját a ghánai-belga koprodukciónak, az Anthony Nti által jegyzett Jó éjt című rövidfilmnek ítélték oda.



A vasárnap véget érő fesztivál szervezőinek korábbi tájékoztatása szerint 838 rövidfilmet neveztek a versenyprogramba, amelybe végül 40 rövidfilmet - 25 animációt, 11 kisjátékfilmet, két dokumentumfilmet és két kísérleti filmet - válogattak be, a többi között 9 magyar, 6 francia, 5 orosz és 4 romániai alkotást. A fesztivál zsűrijét az idén Milos Itic, Tudor Cristian Jurgiu, Kocsis Ágnes, Titus Muntean és Visky Ábel filmrendezők alkották.



A seregszemlén a magyar és a román filmgyártás legfrissebb alkotásaiból készült válogatást is láthatott a közönség.