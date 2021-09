Kultúra

Kiállítás nyílt a leghíresebb Da Vinci-másolatokból a madridi Prado Múzeumban

2021.09.30 02:30 MTI

Kiállítás nyílt Leonardo Da Vinci legjobb tanítványainak munkáiból, köztük a leghíresebb Da Vinci-másolatokból a madridi Prado Múzeumban.



A Leonardo és a Mona Lisa másolata című tárlat egyik szenzációja az a Gioconda-portré, amelyet a mester egyik diákja festett Leonardo műtermében párhuzamosan az eredetivel.



Az alkotás a múzeum tulajdonában van alapítása óta, de csak 2012-es restaurálása közben derült ki, hogy nem utólag készült, mint azt korábban feltételezték, hanem festője élőben másolta Leonardo munkáját a mester felügyelete mellett.



Ana González, a Prado egyik kutatója szerint egyrészt Da Vinci oktatási módszere volt, hogy diákjait másolással tanította, másrészt így óriási műhelye rengeteg megrendelésének teljesítésébe is bevonta a tanítványokat.



A madridi tárlat ezekbe a folyamatokba is bepillantást kíván nyújtani, köszönhetően annak a tíz évnyi kutatómunkának, amelyet a képtár közösen folytatott a párizsi Louvre múzeummal és a Sorbonne Egyetemmel, valamint a londoni Nemzeti Galériával.



A Pradóban található Gioconda alkotójának nevét továbbra is homály fedi, bár az elmúlt években több elmélet is napvilágot látott kilétéről, egyelőre nem bizonyított, hogy valójában melyik tanítvány készíthette. A kutatók azonban abban biztosak, hogy a mesterhez legközelebb állók egyike lehetett. Neki tulajdonítják a híres Salvador Mundi (Világmegváltó) című festmény másolatát is, amelyet négy hónapon át szintén megtekinthet a nagyközönség Madridban.