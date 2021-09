Kultúra

Kovács Ákos énekes novelláskötettel jelentkezett

A népszerű énekes, dalszerző Ezt nem lehet megúszni című kötete az elmúlt két évtized terméséből tizenhét írást tartalmaz. 2021.09.30 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Előbb érdekelt az irodalom, mint a zene. Mindig a dalforma foglalkoztatott, katarzist mindig a leírt vagy a színházban kimondott szó hozott számomra. Nem is tartom magam zenésznek, igaz, folyamatosan zenészekkel dolgozom együtt" - mondta az 53 éves Kovács Ákos a szerdai budapesti könyvbemutatón.



Juhász Anna irodalmár az eseményen azt emelte ki az Ezt nem lehet megúszni című kötetről, hogy az írások nagyon mélyre mennek, őszinték, beavatnak a szerző érzéseibe, abba, miként látja ő a világot és saját magát. Mint fogalmazott, a novellákban benne vannak Krúdy utazásai, Tolsztoj, Hrabal hatása, az írásokban szó esik apákról, útkereső férfiról, nőkről, párkapcsolatról, veszteségről, történelemről, de benne van a 21. század is. "Ákos rajongással fordul az elemek, az ég, a víz, a szeretet felé" - tette hozzá.



Kovács Ákos kiemelte: szerinte mindent úgy tanulunk meg, hogy próbálunk valakinek a nyomdokaiba lépni. "Ezek jelei tetten érhetők a novelláimban. Updike párkapcsolati konfliktusai biztosan benne vannak, akárcsak Márquez mágikus realizmusa. Sokszor akkor írok, amikor elutazok valahová".



A szerző elmesélte, hogy A taxis című novellából kisjátékfilmet készít, a forgatás kedden este fejeződött be. Megjegyezte, hogy ez a novella egy másikat is generált, a Magunk maradtunk címűt, amelyben szülei, nagyszülei levelezéseit is felhasználta.



"Az írás olyan gyötrő szenvedély, hogy közben új tüzek lobbannak, új irányokat kap az ember. Átalakulhat a nyelvezet, a hang, helyet cserélhetnek szereplők, egy ponton a figurák önálló életre kelnek" - fűzte hozzá Kovács Ákos.



A kötet szerkesztője, Helfrich Judit elmondta: arra törekedtek, hogy az egész egy történetet mondjon el, de a végén maradjanak ott a nyitott kérdések a folytatásról.



Kovács Ákos zenei pályafutása több mint három évtizede tart, bemutatkozott már költőként, színészként és rendezőként. Színházi munkái, Krúdy-hangoskönyve és Arany János-estje, öt verseskötete, valamint Visszaszámlálás címmel képes önéletrajzi könyve is megjelent. Az Ezt nem lehet megúszni az első prózakötete.