Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink

Palást Község és a Mária Út Közhasznú Egyesület közös együttműködésében a játszva tanulás lehetőségét szeretné a közönség elé tárni a Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink című projektjének eredményeként elkészült játékát, amelyet egyszerűen csak Zöld kisokosnak kereszteltek el.



A fejlesztés egy Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program, "Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink" című, SKHU/WETA/1901/4.1/229 azonosítószámú projektjének keretében valósult meg, amely 2021.09.30. napjával a projekt megvalósítási időszak végéhez érkezik.



Mivel ma már a legtöbb családban van valamilyen okoseszköz, ezért - főleg a fiatalokat megcélzó fejlesztéssel - a játszva tanulás lehetőségét kívánták elérhetővé tenni a partnerek.



A játék tartalmát tekintve érdekes és hasznos információkat találhatnak a Mária út menti természeti értékekről nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály képviselői, valamint a túrázni, kirándulni vágyók is.



A Zöld kisokos játék magyar, valamint angol nyelven is elérhető, funkcióit tekintve a játékon túl is segíti a felhasználót további információkkal, ilyen például a főoldalról elérhető "Helyszínek" menüpont, ahol a játékban szereplő kérdésekhez kapcsolódóan adott helyszín elérhetőségei, és egyéb plusz információk, rövid ismertetők érhetőek el.



Lehetőségünk van az elért eredményünk elmentésére is, de geolokáció segítségével a közelben játszó játékosok pontszámaira is vethetünk egy pillantást.



Az elkészült fejlesztésben lehetőség nyílik továbbá a helyadatok elérésének engedélyezésére is. Ez abban nyújt segítséget, hogy adott térségen belül, tartózkodási hely alapján teszi fel a kérdéseket a felhasználónak, játékos formában mutatva be a természeti értékeket, mindezt úgy, hogy a kicsik és nagyok is tanulhassanak belőle.



A fejlesztett applikációbanaz informatikai fejlesztés eredményeként egy telefonos játék jött létre, melynek fejlesztésesorán új nemzetközi kapcsolatok, együttműködések jöttek létre, amelyeket a jövőben bővíteni kívánnak a projekt megvalósítói, valamint a közös fejlesztésen keresztül tovább kívánják folytatni a határon átnyúló együttműködést.



