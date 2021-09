Gyász

Elhunyt Roger Michell, a Sztárom a párom rendezője

65 évesen elhunyt Roger Michell brit színházi és filmrendező, a Sztárom a párom című nagy sikerű romantikus komédia rendezője.



Michell családja csütörtökön jelentette be a rendező halálhírét, de halálának okát nem közölték.



Roger Michell számos brit színházban rendezett, egyebek mellett a Royal Court Theatre, a Nemzeti Színház és a Királyi Shakespeare Társulat előadásain is dolgozott. A kilencvenes évektől népszerű tévéprodukciókat is készített, köztük Jane Austen regényéből a Meggyőző érvek című tévéfilmet.



A filmvásznon a legnagyobb sikere a Richard Curtis forgatókönyvéből rendezett Sztárom a párom lett (Nothing Hill), amelyben a Julia Roberts által alakított filmcsillag beleszeret egy londoni könyvesbolt tulajdonosába, akit Hugh Grant játszott.



1999-es bemutatását követően sokáig ez a vígjáték volt a legnagyobb bevételű brit mozifilm. Michell egy hollywoodi thrillerrel folytatta pályafutását: az Ütközésponttal, amelyben Ben Affleck és Samuel L. Jackson szerepelt.



2004-ben forgatta Kitartó szerelem című filmjét Ian McEwan regényéből, amelynek Daniel Craig, Rhys Ifans és Samantha Morton volt a sztárja. Vénusz című, 2006-ban rendezett vígjátékában nyújtott alakításáért Peter O'Toole Oscar-jelölést kapott.



Az elmúlt évtizedben forgatta A király látogatása című történelmi drámáját, amelyben Bill Murray játszotta Franklin D. Roosevelt elnököt. 2020-ban, a velencei filmfesztiválon mutatták be utolsó játékfilmjét, a The Duke című vígjátékot Jim Broadbent és Helen Mirren főszereplésével.



Michell több nemzetközi filmfesztiválon aratott sikert filmjeivel, és két tévés produkciójával, a Meggyőző érvekkel és a The Lost Honour of Christopher Jefferies című minisorozattal a Bafta-díjat is elnyerte.



Halála előtt egy II. Erzsébet brit királynőről szóló dokumentumfilmen dolgozott.