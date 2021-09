Kultúra

Ingyenes szuperkoncerttel ünnepel az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt.

Nagyszabású ingyenes Szuperkoncerttel ünnepli fennállásának három évtizedét a Szerencsejáték Zrt. szombaton a felújított Puskás Aréna Szoborparkban Budapesten.

Idei utolsó fellépésére készül szombaton 17 órától Lotfi Begi énekesekkel és táncosokkal. Dalpremierrel is meglepi a közönséget, hiszen Burai Krisztiánnal közös Lélegzem című szerzeményük a Szuperkoncerten debütál - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Bagossy Brothers Company a jól ismert slágerek mellett a legújabb dalokat is megszólaltatja 18 órától, ezt követően Majka & Curtis kétórás show-ja veszi kezdetét, amelyet táncosok és látványos színpadelemek is színesítenek majd.



A Szuperkoncert idén is akadálymentes lesz, ráadásul a fogyatékossággal élők egy, a színpad közvetlen közelében elhelyezett lelátóról élvezhetik a koncertet. A magasított lelátót akadálymentes beléptetési ponton közelíthetik meg az érdeklődők, amely a Szoborpark Ifjúság útja felőli oldalán található.



A látogatók egy jó ügyet is támogathatnak, hiszen a Szerencsejáték Zrt. a helyszínen felállított értékesítési pontokon befolyt összeget 100 százalékban az Ökumenikus Segélyszervezetnek ajánlja fel a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családok és gyerekek megsegítésére.



A vidékről érkezők a korábbi évekhez hasonlóan idén is 50 százalékos menettérti, vagyis retúr jegykedvezményben részesülhetnek, amely igénybevételéhez a jegyet a Szuperkoncert helyszínén található információs pultok valamelyikében kell lepecsételtetni.



A hatályos járványügyi szabályozások miatt az esemény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, az oltással nem rendelkező kiskorúak kizárólag meghatalmazott nagykorú kíséretében vehetnek részt a Szuperkoncerten. Minden, a koncerthez kapcsolódó további aktuális információról az érdeklődők a szuperkoncert.szerencsejatek.hu weboldalán, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain tájékozódhatnak.



A koncertre személyautóval érkezők számára fontos információ, hogy a rendezvény miatt 12 és 24 óra között az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között lezárják, így erre az útszakaszra nem hajthatnak be az autóval érkezők. Változásokra kell számítani a közlekedésben, mert szeptember 25-én 12 órától várhatóan 24 óráig a 75-ös, valamint a 77-es trolibusz módosított útvonalon közlekedik, míg ugyanezen a napon 22 órától az M2-es és az 1-es villamos vonalán járatsűrítést vezet be a Budapesti Közlekedési Központ.