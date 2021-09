Kultúra

Magyar kultúrtörténeti dokumentumokat helyeztek el az Északi-Sarkvidéki Világarchívumban

Magyarország először helyezett el digitalizált kultúrtörténeti dokumentumokat az Északi-Sarkvidéki Világarchívum (Arctic World Archive) Spitzbergákon található tárolójában. A válogatást az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményéből állították össze.



A csütörtöki ceremónián Magyarországot Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója és Sándorfi Eszter, Magyarország oslói nagykövete képviselte - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.



Az a kulturális kincs és örökség, amely Magyarország több mint ezeréves történelme során keletkezett, most digitális formában legalább további ezer évre megőrizhetővé, egyben bővíthetővé is vált a jövő generációi számára - emelte ki a közlemény szerint Sándorfi Eszter a ceremónián.



Az AWA-ba elhelyezett magyar gyűjteményt Rózsa Dávid főigazgató mutatta be. Az archívumba Mátyás király corvinái mellett Széchényi Ferenc és Apponyi Sándor térképgyűjteményéből származó különleges darabok, valamint az OSZK-ban őrzött, XX. század eleji grafikus plakátok digitális másolatai is bekerültek.



A kiválasztott gyűjteményrészek hazai és nemzetközi szinten is unikálisnak tekinthetők, egyúttal híven tükrözik az OSZK gyűjteményének sokszínűségét - olvasható az írásos összegzésben.



Az Északi-sarkvidéki Világarchívumot (AWA) 2017-ben alapították a világ legészakibb lakott településének tartott norvég város, Longyearbyen elhagyatott szénbányájában azzal a céllal, hogy digitális formában megőrizzék az utókor számára az egyes nemzetek pótolhatatlan kulturális, történelmi, művészeti örökségét. Alapítása óta már 16 különböző nemzet gyűjteményei kerültek az archívumba, és olyan intézmények szerepelnek az adományozók listáján, mint a Vatikáni Apostoli Könyvtár, a Norvég Nemzeti Múzeum, az Európai Űrügynökség vagy az UNICEF, ugyanakkor helyet kaptak már kortárs kulturális értékek is, például a Prodigy zenéje.



A csütörtöki esemény keretében Magyarország mellett India, Kanada, Malajzia, Norvégia és Olaszország helyezett el anyagokat az archívumban.