Kultúra

Picasso kilenc alkotását Franciaországnak adományozta a művész lánya

Picasso kilenc alkotását Franciaországnak adományozta a művész lánya, Maya Ruiz-Picasso. A művek 2022-ben kerülnek a párizsi Picasso Múzeum nemzeti gyűjteményébe - jelentette be hétfőn Roselyne Bachelot kulturális miniszter.



A tárcavezető rendkívüli események nevezte az adományozást.



A kilenc alkotás között hat festmény, két szobor, valamint Picassónak egy rajzokat tartalmazó füzete található. A műveket 2022 áprilisában mutatják be a nagyközönségnek.



A párizsi Picasso Múzeumban tartott sajtótájékoztatón csak egy művet mutattak be a sajtónak az adományból: egy 1938-ban a kis Mayáról készített kubista festményt, amelynek címe L'enfant a la sucette assis sous une chaise (Nyalókás gyerek széken ülve).



A festő unokája, Olivier Widmaier Picasso, aki testvérével, Dianával együtt, jelen volt a sajtótájékoztatón megerősítette: a festmény anyjukat, Mayát ábrázolja.



Az adományozott gyűjtemény legrégebbi darabja 1895-ben készült, és Picasso apját, Don José Ruizt ábrázolja.



A gyűjtemény értékének összegét nem közölték adózási titoktartásra hivatkozva.