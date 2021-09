Gyász

Elhunyt a Szex és New York egyik sztárja

Elhunyt a Szex és New York című amerikai tévésorozat egyik sztárja, Willie Garson. A halálhírt fia jelentette be kedden a közösségi médiában.



Amerikai médiaértesülések szerint az 57 éves színész hasnyálmirigyrákban halt meg.



Garson az HBO-sorozatban a Sarah Jessica Parker által alakított Carrie Bradshaw bizalmas barátját játszotta. Legutóbb pedig a széria folytatásában, az And Just Like That című minisorozatban alakította a szerepet.



A színészt A nagy svindli című szériában is sokan látták, amelyben a szélhámos Mozzie-t játszotta - emlékeztet a BBC News.



Willie Garson New Jerseyben született 1964-ben, színművészetet tanult, és a Yale drámaiskolájában szerzett diplomát. A nyolcvanas években kisebb tévészerepekkel indult pályafutása, egyebek mellett a Cheers és a Családi kötelék című produkciókban dolgozott. A kilencvenes években az X-aktákban, a Melrose Place, a New York rendőrei és a Jóbarátok című sorozatban is játszott.



Az 1998-ban indult Szex és New Yorkban Stanford Blatch szerepét alakította, és a szériából készült két mozifilmben is eljátszotta a karaktert.



Mario Cantone, aki együtt dolgozott vele a sorozatban, az Instagramon búcsúzott a színésztől. "Le vagyok sújtva, mélységesen elszomorított a hír. Az istenek ajándéka voltál" - fogalmazott.



Cynthia Nixon, aki Miranda Hobbest alakította a népszerű sorozatban, a közösségi médiában felidézte, hogy Garsont minden kollégája szerette, jó volt vele dolgozni. "Végtelenül mulatságos volt a kamera előtt és az életben is. Fényt hozott, barát volt és kifogyhatatlanul adomázott a szakmáról" - írta.



A Szex és New York, valamint az And Just Like That executive producere, Michael Patrick King felidézte, hogy Garson még betegen is dolgozott.



A filmvásznon az Idétlen időkig, a Keresd a nőt vagy a Szívem csücskei című vígjátékokban szintén láthatta a közönség.



Garson az örökbefogadás egyik szószólója volt, 2009-ben fogadta örökbe fiát, Nathent, aki az Instagramon búcsúztatta.



"Nagyon örülök, hogy megosztottad velem a kalandjaidat, és hogy ennyi mindent elértél. Büszke vagyok rád. Mindig szeretni foglak, de azt hiszem, itt az ideje, hogy egyedül indulj el egy kalandra" - írta a fia.