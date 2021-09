Kultúra

Babaszínházi sorozatot és rangos fesztiválokat is tervez az idei évadban a Békéscsabai Napsugár Bábszínház

A teátrum emellett megrendezné a hetedik Bábos Drámaíró versenyt és a 18. Nemzetközi Bábfesztivált is - közölte a színház hétfőn az MTI-vel.



Varga Anna marketing menedzser elmondta: a 2021/2022-es évadban is a műfaji sokszínűségre törekszenek, több kortárs mű feldolgozása szerepel a repertoáron.



A legkisebbeket, azaz a bölcsődéseket és a kiscsoportos óvodásokat Pöttöm színházba várják. Ezek többnyire szöveg nélküli, 25 perces ritmusjátékok, amelyeket igény szerint "házhoz is visznek". Idén a zenés-táncos Hej tulipán, tulipán, a Kocka-varázs és a Jujj, jön a rongymacska darabokat mutatják be ebben a körben.



A kicsit nagyobb óvodásokat október végén a Bagoly, aki félt a sötéttől; februárban az Állatok farsangja; áprilisban A virágot lépő lány című darabokkal várják, az alsó tagozatosoknak pedig a Pán Pétert ajánlják.



Repetoáron marad egyebek mellett a Bolondos mesék, A világszép nádszálkisasszony; A helység kalapácsa vagy az Évszakok darabok - mondta Varga Anna, hozzátéve, hogy hétvégente folytatódnak a Babaszínház és a Napsugaras Délutánok bérleten kívüli sorozatok.



Amennyiben a járványhelyzet engedi, hetedik alkalommal rendezik meg a Bábos drámaíró versenyt, amikor három író egyetlen éjszaka alatt, megadott témára egyfelvonásos, gyerekeknek szóló bábjátékot ír; azt három rendező három bábszínház tagjaiból összeállított csapatokkal három nap leforgása alatt állítja színre.



Jövő június végén pedig a négynapos 18. Nemzetközi Bábfesztivált hoznák a békési megyeszékhelyre a tervek szerint - közölte Varga Anna.