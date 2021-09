Kultúra

Emmy-díj - A korona és a Ted Lasso vitte el a fő díjakat

A korona kapta a legjobb drámai sorozat, a Ted Lasso a legjobb vígjátéksorozat, A vezércsel pedig a legjobb mini- vagy antológiasorozat díját a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 73. Emmy-gálán. 2021.09.20 07:31 MTI

A koronavírus-járvány miatt korlátozott számú közönség részvételével megtartott ceremónián, amelynek házigazdája a színész-stand up komikus Cedric the Entertainer volt, a begyűjtött trófeák alapján a streamingszolgáltatók vették át a vezetést a hagyományos tévécsatornáktól. A Netflix a brit királyi családról szóló A koronával hét, A vezércsel című sakkdrámával két Emmyt szerzett. Az Apple TV+ sorozata, a Ted Lasso pedig négy díjjal távozott a gáláról.



"Nem találok szavakat" - mondott köszönetet Peter Morgan, aki alkotója és írója is volt A korona című sorozatnak, amelynek színészeit, forgatókönyvét és rendezését is Emmy-díjjal jutalmazták.



Az asztalok köré ültetett sztárok felállva ünnepelték Debbie Allen színész-táncos-koreográfust, az amerikai televíziós akadémia kormányzói díjának nyertesét, akit Frank Scherma, az akadémia elnöke is köszöntött.



A legjobb színésznő és színész díját a vígjátéksorozatoknál Jean Smart (Hacks) és Jason Sudeikis (Ted Lasso) vehette át.



A szintén álló ovációval köszöntött színésznő, aki az estén a negyedik Emmy-díját vehette át, beszédében fél éve elhunyt férjéről, a színész Richard Gillilandről is megemlékezett.



"Ennek a sorozatnak a lényege a család, a mentorálás, a csapatmunka. Enélkül én sem lennék itt" - hangsúlyozta Jason Sudeikis, aki első Emmy-jelölését váltotta díjra a Tedd Lasso főszereplőjeként. A brit focicsapathoz érkező amerikai edzőről szóló széria női és férfi mellékszeplője, Hannah Waddingham és Brett Goldstein is díjazott lett.



A drámasorozatoknál A korona két sztárja, Josh O'Connor és a Londonból bejelentkező Olivia Colman kapta a férfi és női főszereplőnek járó díjat, emellett a szereplőgárdából epizódalakításáért Tobias Menzies és Gillian Anderson is Emmy-díjas lett.



A II. Erzsébetet játszó Colman a díjat egy rendkívüli utazás szép befejezésének nevezte. A meghatott színésznő édesapjáról is megemlékezett, akit a világjárvány idején veszített el.



A mini- vagy antológiasorozatok mezőnyében a legjobb színész díját az este kevés meglepetéseinek egyikeként a Halston főszereplője, Ewan McGregor kapta. A legjobb színésznő Emmyjét pedig Kate Winslet vehette át az Easttowni rejtélyek című HBO-produkcióban nyújtott alakításáért. Ezért a szériáért Evan Peters a legjobb férfi mellékszereplő, Julianne Nicholson pedig a legjobb női mellékszereplő díját nyerte el.



"A forgatókönyv hűen ábrázolta a hétköznapok borzalmait és szépségeit, és különösen a nők életét" - emelte ki Nicholson, aki Petersszel együtt a főszereplő Winsletet is méltatta.



Az antológiasorozatok forgatókönyvírói díját az állva ünnepelt Michaela Coel kapta a Tönkretehetlekért. Bár idén rekord számú színes bőrű jelöltje volt a televíziós akadémia díjainak, Coelen kívül végül csak RuPaul, a RuPaul's Drag Race című valóság-versenysorozat sztárja és a Hamilton szereposztása lett díjazott.

A díjátadón a szeptember 6-án elhunyt Emmy-jelölt színészről, Michael K. Williamsről is megemlékeztek.



A Los Angeles belvárosában megrendezett Emmy-díjátadón nagyjából ötszázan vettek részt. A műsort készítő producerek a ceremóniával azt is hangsúlyozni akarták, hogy a televíziózás jelentősége mennyire megnőtt a járvány idején.