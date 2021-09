Gyász

Az Emmi saját halottjának tekinti Póka Egon basszusgitárost, zeneszerzőt

Saját halottjának tekinti Póka Egon Máté Péter- és Weiner Leó-díjas basszusgitárost, zeneszerzőt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A művész 68 évesen, szerdán hunyt el - tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel.



A közlemény emlékeztet: Póka Egon (1953-2021), a magyar blues és rockzene egyik kiemelkedő alakja, a budapesti Kőbányai Zenei Stúdió művészeti szakképző iskola alapítója, igazgatója zenei pályafutását a Metro együttesben kezdte, majd tagja volt többek között a Tűzkerék, az Olimpia, a Juventus zenekaroknak és a Hobo Blues Bandnek, amelyben 1978 és 1993 között játszott. 1997 és 2009 között a P. Mobil tagja volt.



Pályafutása során mintegy 200 dalt írt és a Kopasz kutya című film zenéjét is ő szerezte. 2007-től önálló formációját, a Póka Egon Experience nevű együttesét vezette, amellyel saját számokat, valamint feldolgozásokat is játszottak. Póka Egon az 1990-es évek derekán hozta létre a Kőbányai Zenei Stúdiót, amelynek igazgatója is volt, és amely zenészek generációit nevelte ki az elmúlt két és fél évtizedben - emlékeztet a kommüniké.



A művész 2003-ban Kőbánya díszpolgára lett, 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, 2019-ben pedig Máté Péter-díjat vehetett át.