Kult

Elárverezik Karl Lagerfeld hagyatékát

Elárverezik Karl Lagerfeld, a 2019 elején elhunyt divattervező hagyatékát - jelentette be hétfőn a Sotheby's. Az aukciósház szerint "a gyűjtemény ugyanolyan sokszínű és meglepő, mint amilyen maga a divattervező volt".



A műkincseken kívül árverésre kerülnek személyes tárgyai is, köztük a több mint 200, híres ujjatlan bőrkesztyűje, három Rolls Royce-a, házikedvence, a Choupette nevű macska tálkái. Az aukciókat 2021 végén és 2022 elején tartják Monacóban, Párizsban és a Sotheby's új németországi székhelyén, Kölnben, ahol ezentúl rendszeresen lesznek árverések.



Az aukciósház közleménye szerint Lagerfeld "telhetetlen gyűjtő volt", aki a legkülönbözőbb stílusirányzatok iránt érdeklődött, így az olasz bútorok, a 18. századi francia iparművészet és az art déco iránt. Gyűjtötte a 20. század elejének művészetét is, különösképpen Bruno Paul építész és tervező bútorait, továbbá német reklámplakátokat.