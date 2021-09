Kult

Justin Biebert és Olivia Rodrigót is díjazták az MTV VMA-gálán

Justin Bieber lett az év előadója és Olivia Rodrigo is több díjat vehetett át a Music Television (MTV) videós zenei gáláján vasárnap este New Yorkban. 2021.09.13 11:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brooklyni Barclays Centerben közönség részvételével megrendezett zenei díjátadó ceremónián Doja Cat volt a házigazda. A fellépő művészek között szerepelt Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy és a Twenty One Pilots - írta meg a Variety.com.



Bieber hat jelöléssel vágott neki az estének, ebből két trófeát hozott el: az év előadója és a legjobb pop videoklip díját a Peaches című daláért.



Az év legjobb új előadója díját Olivia Rodrigo vehette át. Az énekesnő Drivers Licence című számával további két díjat nyert el, köztük az év dalának járó trófeát.



Az év videoklipje Lil Nas száma, az X Montero lett. A zenés videó a rendezés és a legjobb látványeffektus kategóriában szintén győzött.



Billie Eilish és Rosalía száma, a Lo Vas A Olvidar a legjobb latin klip díját kapta. Eilish emellett a Your Power című dalával ugyancsak győzött a legjobb mondanivalót tartalmazó számokat felvonultató Video for good-mezőnyben.



A rockszámok között John Mayer dala, a Last Train Home nyert. Bruno Mars, Anderson .Paak és Silk Sonic pedig a Leave The Door Open című zenés videóval szerezték meg az R&B-kategória díját.



Az év együttese BTS lett. A népszerű dél-koreai fiúbanda a legjobb K-pop-videók mezőnyében megosztott díjat szerzett Butter című dalával. A díjon a Gambler videóklipjéért jutalmazott Monstra X fiúbandával osztoztak.