Kultúra

Ötnapos fesztivállal ünnepli 10. évadát a Budapest Park

Ötnapos fesztivállal ünnepli 10. évadát a Budapest Park, a szeptember 15. és 19. között megrendezett Xtra Feszt elnevezésű programsorozaton fellép többek között Jamie Winchester, a Follow The Flow, a Vad Fruttik, valamint a Carson Coma - tájékoztatta a Budapest Park az MTI-t.



Szeptember 15-én az érdeklődők egy autentikus manouche swing felállást, a Canarrot nézhetik meg a Budapest Park területén található Dzsungel helyszínen, majd a nagyszínpadon a Carson Coma, valamint a Csaknekedkislány tánczenekar lép fel.



Szeptember 16-án Simon Márton költő, műfordító, slammer és Táborszky Bence nyitja az estét, majd a Matthias Quartet klasszikus zenészekből álló formációja lesz hallható. Ezen az estén pótolja a tavalyi, 50. születésnapja alkalmából szervezett, kétórás koncertjét Jamie Winchester. Az eseményhez kapcsolódva színpadra áll a Jamie-Robi Band, a Jamie Band - Pásztor Simivel (Anna & The Barbies), a Boom Boom és további meglepetésfellépők is.



Szeptember 17-én világhírű slágerek csendülnek fel a Jagermeister Brass Marching Band fúvószenekar előadásában, a nagyszínpadon pedig a The Anahit zenekar lép fel. Ezt követően hallható lesz a Cloud9+, majd bemutatja új lemezét 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes, a Follow The Flow. A koncert után négy tánctéren szórakozhatnak az érdeklődők, többek között lesz Retro Házibuli és latin ritmusok csendülnek fel a Bailandon - idézi fel a programokat a kommüniké.



Szeptember 18-án a koncertek előtt a park különböző pontjain utcazenészek lépnek fel. Ezt követően először a Supernem, majd a Vad Fruttik ad koncertet. Este tíz óra után négy különböző bulin vehetnek részt az érdeklődők, egyebek mellett fellép a Lidocain zenekar, valamint hallható lesz a Tesco Disco is.



Szeptember 19-én az Xtra Fesztet a gyerekek részére szervezett Pöttömkert elnevezésű esemény zárja, ahol többek között bábszínházzal, környezettudatos játékokkal és a Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertjével várják a fesztivál szervezői a legfiatalabb korosztályt.



Bővebb információk az Xtra Feszt programjairól a www.budapestpark.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.