Kultúra

A Macskák 1500. előadásával nyitja meg évadát a Madách Színház

Szeptember 24-én a Macskák 1500. előadásával nyitja meg évadát a Madách Színház - közölte a színház csütörtökön az MTI-vel, kiemelve, hogy a jubileumi előadás újabb mérföldkő a minden magyar színházi rekordot megdöntő produkció életében.



A színház tájékoztatása szerint az évad első felében a repertoáron lévő produkciókat játsszák, a Macskák mellett a Jézus Krisztus Szupersztár, Az Operaház Fantomja, a Mamma Mia! és a Mary Poppins című előadást láthatja a közönség, az első nagyszínpadi bemutatót pedig februárra tervezik.



Mint a közleményben felidézték, a Madách Színház Macskák című előadásának premierje 1983. március 25-én volt, a londoni bemutató után alig egy évvel tűzték műsorra a budapesti színházban Andrew Lloyd Webber azóta legendássá vált művét Szirtes Tamás rendezésében és Seregi László koreográfiájával.



Az előadásra a csaknem 4 évtized alatt több mint 1,6 millió néző váltott jegyet. Az elmúlt 38 évben az előadás folyamatosan műsoron volt, mindeközben a szereposztás sokszor megújult, összesen több mint 270 művész állt már színpadra a darabban. Az eddigi szereplők közül legtöbbször Bajza Viktória, Bencze Ilona és Póka Éva játszott a musicalben, mindhárman ezernél is több alkalommal váltak macskává.



A jubileumi előadáson újra a színpadon köszönthet a közönség sokakat azok közül, akik az elmúlt 38 évben szerepeltek az előadásban. Megemlékeznek azokról is, akik már nem lehetnek velünk. Seregi László Kossuth-díjas koreográfust, a darab társrendezőjét felvételeken idézik majd meg.



A páratlan jubileumot különleges programsorozattal ünnepli a Madách Színház. Az ünnepi hét kezdetén, szeptember 23-án Budapest több pontján találkozhatnak a nézők a felnövő "macskagenerációval": a Madách Tánc- és Színművészeti Iskola és Szakgimnázium tanulói feldíszített kamionnal járják majd a várost.



Az ünnepi Macskák-héten minden előadás meglepetést tartogat a nézők számára. Szeptember 25-től október 3-ig minden Macskák-előadás tapsrendjében egy rendkívüli énekesnő énekli majd a Memoryt, a darab leghíresebb dalát. A fellépő művészek között lesz Wolf Kati, Szulák Andrea, Falusi Mariann, Tóth Vera és Keresztes Ildikó is.



T.S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusát zenésítette meg Andrew Lloyd Webber, és ebből készült a világsikerű musical. A darab története szerint macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék - emberi tulajdonságokkal felruházott - macskái, eltáncolják és eldalolják életüket.