Kultúra

Elárverezik Mária Antónia francia királyné két gyémánt karkötőjét

Elárverezik Mária Antónia francia királyné (1755-1793) két gyémánt karkötőjét novemberben Genfben. A Christie's aukciósház szerdai közlése szerint a két ékszer ára 2-4 millió dollárra becsülhető.



A nyakékké is összeilleszthető két karperec 112 darab, 140-150 karátos gyémántból áll.



A becsült ár nemcsak a gyémántok anyagi értékéből adódik, hanem annak eszmei értékéből is, hogy "az ember olyan ékszert hordhat, amelyet egykor a híres királyné, Mária Antónia viselt" - fogalmazott Marie-Cécile Cisamolo, a Christie's ékszerszakértője.



Emiatt az ékszerek akár jóval magasabb áron is elkelhetnek november 9-én: 2018-ban például a néhai királyné gyémántokkal kirakott gyöngy medáljának árát a Sotheby's aukciósház 1-2 millió dollárra becsülte, az árverésen viszont végül 36 millió dollárért talált gazdára.



"A nemesi tulajdonból származó ékszerek piaca továbbra is jól működik" - mondta Francois Curiel, a Christie's luxuscikkekkel foglalkozó részlegének vezetője.



Mária Antónia volt az utolsó francia királyné a forradalom előtt, 1793-ban 37 évesen fejezték le, néhány hónappal férje után. Az osztrák születésű királynét árulással vádolták és szemére vetették kicsapongó életmódját is.



Az aukciósház információi szerint Mária Antónia 1776-ban Charles Auguste Boehmer francia ékszerésznél készíttette a karkötőket. 250 ezer fontba kerültek, ami akkoriban hatalmas összegnek számított - mondta Cisamolo.