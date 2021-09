Kultúra

Tizenkét alkotást tűz műsorára a jubileumi Szemrevaló Filmfesztivál

Tizenkét alkotást tűz műsorára a 10. Szemrevaló Filmfesztivál október 7. és 17. között Budapesten, a Művész moziban, emellett több vidéki városban és online is elérhetőek lesznek a legjobb német nyelvű filmek.



Alma és Tom, a tökéletes kapcsolatra programozott humanoid robot egymásra hangolódásáról szól a fesztivál nyitófilmje, az Én vagyok a te embered című német romantikus sci-fi vígjáték - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A humanoid robotot Dan Stevens brit színész alakítja, akit a Downton Abbey sorozatból és 2017-es A szépség és a szörnyetegből ismerhet a magyar közönség. Maria Schrader filmje a Berlinale versenyprogramjában mutatkozott be. A főszereplő, Maren Eggert a legjobb színészi alakításért Ezüst Medvét nyert.



Josef Hader és Hannah Hoekstra főszereplésével lesz látható az Arthur & Claire osztrák tragikomédia. A történetben a középkorú Arthur Amszterdamba utazik, hogy ott saját akaratából búcsúzzon el az élettől. Az életunt osztrák úr a szállodában találkozik egy fiatal impulzív holland nővel. Kettőjük között a kezdeti ellenszenv fokozatosan kölcsönös érdeklődéssé alakul át, miközben együtt járják be az amszterdami éjszakát. Az Arthur & Claire a fekete humor és az irónia szűrőjén át láttatja az élet súlyos kérdéseit - olvasható a tájékoztatóban.



A Húgocskám című drámában Lisa, az egykor zseniális drámaíró abbahagyja az írást. Családjával Svájcban él, ikertestvére, Sven, a híres színházi színész pedig Berlinben. Mikor Sven leukémiás lesz, Lisa nem akarja elfogadni a sorscsapást, és mindent megmozgat, hogy Sven újra színpadra állhasson, emiatt minden mást elhanyagol, még házasságát is kockára teszi. A Húgocskám volt Svájc idei Oscar-nevezettje, a Svájci Filmdíjon pedig öt díjat vihetett haza.



A 10. Szemrevaló Filmfesztivál filmjei Budapest mellett Debrecenben október 9-13., Pécsen október 20-24., Szegeden október 25-29. között lesznek láthatóak, országosan a Művész Távmoziban október 18-26. között lesznek elérhetőek.



A filmhét a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös szervezésében valósul meg.