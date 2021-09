Kult

Jean-Paul Belmondo előtt is tiszteleg a 11. Frankofón Filmnapok

A hétfőn elhunyt Jean-Paul Belmondo előtt is tiszteleg a 11. Frankofón Filmnapok őszi kiadása, melynek során három budapesti helyszínen 15 filmet vetítenek szeptember 14. és 19. között, majd a filmes mustra 14 vidéki moziban folytatódik.



A járványhelyzet miatt rendhagyó módon valósul meg a 11. Frankofón Filmnapok, amelynek őszi kiadása az áprilisban megtartott online fesztivál folytatása az Uránia Nemzeti Filmszínházban, az Art+Cinema moziban és a Francia Intézetben, de más filmekkel - mondta el a rendezvénysorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Francia Intézet kulturális attaséja.



Florent Héridel hozzátette: a fesztivál bemutatja mások mellett Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Omar Sy, Charlotte Gainsbourg és Francois Ozon friss filmjeit, de levetítik a húsz éve készült Amélie csodálatos élete című, romantikus vígjátékot is.



Mint kiemelte, a filmnapok nemcsak Franciaországban, hanem más frankofón országokban - például Marokkóban és Tunéziában - készült filmeket is műsorra tűz, vetítik továbbá Szász Attila Örök tél című filmdrámáját is francia felirattal.



Hétfőn hunyt el Jean-Paul Belmondo, aki a francia új hullám olyan ikonikus filmjeinek főszereplője volt, mint a Kifulladásig vagy a Bolond Pierrot - idézte fel az attasé, hozzátéve: a színművészre a Riói kaland című filmjével emlékeznek vasárnap a Francia Intézetben.



Florent Héridel szerint Magyarországon az 1960-as évektől kibontakozó francia új hullám nyomán sokan azt gondolják, hogy Franciaországban csak úgynevezett művészfilmek készülnek. Ez természetesen nem igaz, noha az új hullám örökségét sok francia filmes felvállalja ma is, és olyan nagy színészlegendák is aktívak még, mint Catherine Deneuve, Isabelle Huppert vagy Gérard Depardieu.



Isabelle Huppert a főszereplője a Főnökasszony (La Daronne) című nyitófilmnek is, amelyben egy olyan rendőrségi tolmácsot alakít, aki idővel maga veszi át a helyi drogkereskedelmet.



Francois Ozon '85 nyara (Eté 85) című drámája keserédes történet a felnőtté válásról, A gyerekkor földje (Petit Pays) pedig a burundi polgárháború és a ruandai népirtás idején játszódik, a francia-magyar Varga Veronika szereplésével, aki személyesen is részt vesz a film budapesti bemutatóján.



Szintén Magyarországra látogat a Latcho Drom és a Gadjo Dilo című filmjeiről ismert Tony Gatlif, aki a Camargue vidékén forgatta Tom Medina című filmdrámáját.



Florent Héridel elmondása szerint a globális művészeti irányzatok természetesen a francia filmművészetet is befolyásolják: az Omar Sy főszereplésével forgatott, Police című mozit például egyfajta "rendőrségi Bergman-filmként" tartják számon, a Monica Balluccit is felvonultató A férfi, aki vásárra vitte a bőrét (L'homme qui avait vendu sa peau) pedig stílusában Mundruczó Kornélt, témájában Szabó Istvánt idézi - jegyezte meg.

A programban az Amélie csodálatos élete mellett egy korábbi, Magyarországon szinte ismeretlen filmklasszikus is szerepel: Georges Franju 1959-es Szemek arc nélkül (Les yeux sans visage) című thrillere Edith Scob, Alida Valli és Pierre Brasseur főszereplésével.



A Frankofón Filmnapok részletes programja a https://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/programok/mozi/jff2021/11.-frankofon-filmnapok---a-mozikban.html linken érhető el.